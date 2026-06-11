Teen 2K8 nhận xét đề Toán thi tốt nghiệp THPT 2026: Bất ngờ vì đề "dễ thở"

Chiều nay 11/6, các sĩ tử trên cả nước đã hoàn thành bài thi môn Toán, kết thúc ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026. Sau 90 phút làm bài, nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi với nụ cười rạng rỡ, tự tin vì hoàn thành tốt bài thi.

Là năm thứ hai áp dụng đề thi theo Chương trình GDPT 2018, đề Toán tiếp tục được xây dựng với ba dạng câu hỏi gồm trắc nghiệm lựa chọn đáp án, trắc nghiệm đúng - sai và câu hỏi trả lời ngắn. Theo ghi nhận, phần lớn thí sinh đánh giá đề thi bám sát cấu trúc đã được công bố trước đó, giúp thí sinh không quá bỡ ngỡ trong quá trình làm bài.

Nhiều thí sinh bày tỏ sự vui mừng, thậm chí bất ngờ khi đánh giá đề thi năm nay "dễ thở" so với đề thi Toán năm ngoái. Theo ghi nhận, các câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu chiếm tỷ lệ tương đối lớn, giúp học sinh dễ dàng tiếp cận đề và hoàn thành mục tiêu xét tốt nghiệp. Không ít sĩ tử tự tin đạt mức điểm khá, trong khi nhiều bạn mạnh dạn dự đoán có thể đạt từ 8 điểm trở lên.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, bạn Minh Anh (thí sinh tại điểm thi THCS Kim Đồng) đánh giá phần thi trắc nghiệm khá dễ, trong khi dạng câu hỏi đúng - sai không quá đánh đố học sinh. Tuy nhiên, nữ sinh cho biết bản thân chưa thực sự tự tin ở phần trả lời ngắn: "Mình chỉ làm được hai câu cơ bản của phần này, còn những câu khó hơn như bài xác suất khiến mình mất khá nhiều thời gian".

Minh Anh dự đoán mình có thể đạt được điểm 8. Ảnh: Ngọc Thuận.

Minh Anh cũng cho biết kỳ thi năm nay diễn ra sớm hơn so với mọi năm nên thời gian ôn tập có phần rút ngắn. Dù vậy, nhờ đã chuẩn bị trước cho những dạng bài thường xuất hiện trong đề, nữ sinh dự đoán bạn có thể đạt khoảng 8 điểm.

Thí sinh Thái Ngọc Nguyên Khoa (điểm thi THPT Trưng Vương) chia sẻ về bài làm của mình: “Năm nay đề không khó như đề thi thử, nhưng vẫn có sự phân hóa ở những câu dành cho điểm 10. Mình tự tin nhất ở phần trắc nghiệm vì đã ôn khá kỹ. Riêng phần trả lời ngắn và đúng - sai khiến mình tốn nhiều thời gian hơn, nhất là các câu về tính khoảng cách, xác suất, đạo hàm và năng lượng điện. Khi ôn tập, mình chủ yếu tự tìm đề thi thử của các trường khác để luyện. Mình nghĩ điểm cao nhất có thể đạt khoảng 8,5, còn thấp thì khoảng 6,5 vì phần trả lời ngắn hơi khó và mình chưa làm hết.”

Đề thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Bạn Cheryl Prevot chia sẻ: “Mình thấy đề năm nay dễ hơn năm ngoái nên dự đoán phổ điểm có thể sẽ lệch sang phải. Giống như nhiều bạn khác, mình tự tin nhất ở phần trắc nghiệm. Còn đối với phần trả lời ngắn, nếu đề cho dữ liệu rõ thì tùy theo suy luận, mình vẫn có thể làm được. Khi ôn tập, mình chủ yếu bám theo cấu trúc đề thi năm ngoái nên cũng hơi bất ngờ khi năm nay đề có dạng đạo hàm vì phần này khá dễ." Bật mí thêm với Hoa Học Trò Online, cô bạn với cái tên đặc biệt này còn chia sẻ rằng nguyện vọng của mình năm nay là trường Đại học Y Dược TP.HCM.

Cô bạn Cheryl Prevot tự tin với phần làm bài của mình. Ảnh: Văn Thuận.

Khép lại bài thi môn Toán, nhiều thí sinh cho biết đã phần nào trút bỏ được áp lực sau khi hoàn thành một trong những môn thi được xem là quan trọng nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Dù còn những băn khoăn về kết quả bài làm, đa số sĩ tử đều giữ tinh thần lạc quan để tiếp tục hoàn thành tốt những môn thi tự chọn vào sáng mai.