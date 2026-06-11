Hoa hậu Hà Trúc Linh trả lời cực mượt đề Văn: Không cần ép mình trở thành Steve Jobs

"Giải đề" trong 60 giây
Trong buổi giao lưu trực tuyến với các sĩ tử tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh đã nhận được một thử thách bất ngờ: Giải quyết một câu hỏi nghị luận xã hội mang tính thời sự cao trong thời gian giới hạn, cụ thể là trả lời câu hỏi: “Làm thế nào để có những 'Steve Jobs Việt Nam'?” xuất hiện trong câu nghị luận xã hội đề thi môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT năm 2026.
Không cần quá nhiều thời gian suy nghĩ, nàng hậu đã có màn trả lời ứng xử cực mượt chỉ vỏn vẹn trong 60 giây trên livestream Gợi ý và nhận định đề thi tốt nghiệp THPT 2026 do Báo Tiền Phong tổ chức.
Trên con đường phát triển trong tương lai, chúng ta không nhất thiết phải trở thành một ai đó quá lớn lao. Đôi khi những tấm gương vĩ đại như Steve Jobs, Elon Musk, Mark Zuckerberg sẽ mang đến bài học, trải nghiệm, nguồn cảm hứng để thúc đẩy đam mê, nguyện vọng của riêng mình.
Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh
Đam mê phải gắn liền với thực tế và cộng đồng
Theo nàng hậu, việc nhìn vào những vĩ nhân không phải để ép bản thân phải trở thành bản sao của họ, mà là để tiếp thu nguồn năng lượng tích cực, từ đó luôn hướng về phía trước, nuôi dưỡng và kiên trì theo đuổi ước mơ của chính mình. Khi làm bất cứ điều gì đó đều xuất phát từ đam mê, nhưng đam mê phải có tính thực tế, mang lại giá trị thiết thực cho xã hội và đóng góp vào dòng chảy tri thức của nhân loại.
Bạn có thể không thể trở thành một nhân vật quá lớn lao hay vĩ đại nhưng hãy làm tốt nhất vai trò của bản thân, từ đó nhân rộng, truyền cảm hứng cho thế hệ sau này.
Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh