Hoa hậu Hà Trúc Linh trả lời cực mượt đề Văn: Không cần ép mình trở thành Steve Jobs

HHTO - Xuất hiện trong buổi livestream mới đây của Báo Tiền Phong, Hoa hậu Hà Trúc Linh đã khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ trước khả năng tư duy nhạy bén và kỹ năng "nuốt mic" thượng thừa khi giải mã đề thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

"Giải đề" trong 60 giây

Trong buổi giao lưu trực tuyến với các sĩ tử tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh đã nhận được một thử thách bất ngờ: Giải quyết một câu hỏi nghị luận xã hội mang tính thời sự cao trong thời gian giới hạn, cụ thể là trả lời câu hỏi: “Làm thế nào để có những 'Steve Jobs Việt Nam'?” xuất hiện trong câu nghị luận xã hội đề thi môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT năm 2026.

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh.

Không cần quá nhiều thời gian suy nghĩ, nàng hậu đã có màn trả lời ứng xử cực mượt chỉ vỏn vẹn trong 60 giây trên livestream Gợi ý và nhận định đề thi tốt nghiệp THPT 2026 do Báo Tiền Phong tổ chức.

Trên con đường phát triển trong tương lai, chúng ta không nhất thiết phải trở thành một ai đó quá lớn lao. Đôi khi những tấm gương vĩ đại như Steve Jobs, Elon Musk, Mark Zuckerberg sẽ mang đến bài học, trải nghiệm, nguồn cảm hứng để thúc đẩy đam mê, nguyện vọng của riêng mình. ​Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh

Đam mê phải gắn liền với thực tế và cộng đồng

Theo nàng hậu, việc nhìn vào những vĩ nhân không phải để ép bản thân phải trở thành bản sao của họ, mà là để tiếp thu nguồn năng lượng tích cực, từ đó luôn hướng về phía trước, nuôi dưỡng và kiên trì theo đuổi ước mơ của chính mình. Khi làm bất cứ điều gì đó đều xuất phát từ đam mê, nhưng đam mê phải có tính thực tế, mang lại giá trị thiết thực cho xã hội và đóng góp vào dòng chảy tri thức của nhân loại.

Thí sinh sau khi kết thúc môn thi Ngữ văn.

Bạn có thể không thể trở thành một nhân vật quá lớn lao hay vĩ đại nhưng hãy làm tốt nhất vai trò của bản thân, từ đó nhân rộng, truyền cảm hứng cho thế hệ sau này. ​Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh

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