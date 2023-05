"Bác sĩ Cha" hóa ra là "Madonna Hàn Quốc", từng ra mắt trong girlgroup "siêu tân binh"

HHT - Ít ai biết "bác sĩ Cha" sắc sảo và yêu thương chồng con trên màn ảnh đã từng nổi danh khắp thế giới với biệt danh “Madonna Hàn Quốc”. Cô còn từng tái ra mắt trong một nhóm nữ "siêu tân binh", cả sự nghiệp hát đúng một bài lại là hit khủng.

Bộ phim Bác sĩ Cha (Doctor Cha) xoay quanh cuộc đời của người phụ nữ trung niên Cha Jeong Suk (Uhm Jung Hwa thủ vai). Cô từ bỏ sự nghiệp bác sĩ để trở về làm nội trợ và vun vén gia đình. Biến cố bất ngờ ập đến khi người chồng Seo In Ho (Kim Byung Chul) bị lộ chuyện ngoại tình và thậm chí là có con riêng. Cha Jeong Suk quyết tâm tìm lại giá trị của bản thân, quay trở lại làm bác sĩ nội trú năm nhất để theo đuổi ước mơ còn dang dở.

Tập 8 của Bác sĩ Cha ghi nhận rating 16,2 %, thành công lọt vào Top 5 phim truyền hình có tỉ suất người xem cao nhất của đài JTBC. Bên cạnh diễn biến hài hước và mạch phim lôi cuốn, khán giả cũng đánh giá cao diễn xuất tự nhiên của Uhm Jung Hwa.

Ít ai biết, "bác sĩ Cha" đang gây sốt màn ảnh Hàn là người mở đầu cho sự bùng nổ của ngành giải trí Hàn Quốc. Gây ấn tượng với thân hình quyến rũ, cùng nước da bánh mật hút mắt, Uhm Jung Hwa chính là “biểu tượng quyến rũ” đời đầu của K-Pop, trước cả Lee Hyori.

"Bác sĩ Cha" còn được công chúng lẫn giới chuyên môn công nhận là diva của làng nhạc Hàn bằng loạt hit gây sốt một thời, như Rose of Betrayal, Tell Me, Invitation... Trong thập niên 90, danh tiếng lan rộng trên toàn cầu, truyền thông trong nước lẫn quốc tế thời điểm này gọi Jung Hwa là “Madonna Hàn Quốc”.

Năm 2008, cô cho ra mắt album D.I.S.C.O hợp tác cùng T.O.P và G-Dragon (BIGBANG). Màn hợp tác của hai thành viên BIGBANG nổi tiếng và nữ diva có sức hút hàng đầu K-Biz đã đưa D.I.S.C.O trở thành một trong những album của nghệ sĩ nữ bán chạy nhất năm 2008.

Năm 2010, Uhm Jung Hwa bất ngờ tiết lộ mình sẽ phải trải qua quá trình điều trị ung thư tuyến giáp. May mắn là khối u được phát hiện sớm nên không mất nhiều thời gian để cô điều trị và hoàn toàn hồi phục. Sau đó, Jung Hwa tích cực quay trở lại hoạt động trong giới giải trí. Năm 2020, cô tham gia nhóm nhạc dự án Refund Sisters cùng Lee Hyori, Jessi và Hwasa.

Qua ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Uhm Jung Hwa vẫn là "quái vật" có sức công phá đáng gờm trên cả địa hạt âm nhạc lẫn phim ảnh.