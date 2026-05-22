Bác sĩ trẻ cứu người trên máy bay: Học Y tại trường danh giá bậc nhất châu Á

Tóm tắt nhanh: Sự cố khẩn cấp trên không: Trên chuyến bay của hãng HK Express, một hành khách trung niên bất ngờ ngất xỉu khiến khoang máy bay trở nên hỗn loạn. Cơ trưởng lập tức phát thông báo tìm kiếm nhân viên y tế hỗ trợ.

Mới đây, một tài khoản cá nhân trên nền tảng mạng xã hội Tiểu Hồng Thư đã chia sẻ câu chuyện hy hữu xảy ra trên chuyến bay của hãng hàng không HK Express, khởi hành từ Hong Kong (Trung Quốc) đến Fukuoka (Nhật Bản). Theo lời kể từ nhân chứng có mặt tại hiện trường, một người đàn ông trung niên bất ngờ ngất xỉu trên máy bay, rơi vào trạng thái mất ý thức ngay tại chỗ ngồi. Các tiếp viên hàng không lập tức tập trung tối đa nhân lực để thực hiện các biện pháp sơ cứu.

Nhận thấy tình hình chuyển biến phức tạp vượt quá tầm kiểm soát, cơ trưởng chuyến bay đã lập tức phát thông báo khẩn cấp qua hệ thống loa phát thanh nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ từ bất kỳ bác sĩ hoặc nhân viên y tế nào đang có mặt trên máy bay. Giữa lúc không khí khoang máy bay đang bao trùm bởi sự lo lắng, một nam hành khách trẻ tuổi đã đứng dậy, chủ động tiến về phía khu vực người bị nạn để phối hợp ứng cứu.

Nam bác sĩ cứu người trên chuyến bay HK Express. Nguồn: Zack.

Ngay khi xuất hiện, anh không chỉ mang lại sự an tâm cho tổ bay mà còn lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn của những người xung quanh bởi ngoại hình vô cùng nổi bật, điển trai như tài tử điện ảnh cùng chiều cao lý tưởng. Thậm chí, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc "visual bất chấp camera thường" của anh chàng khi đang tập trung làm việc cũng được chia sẻ, nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt thả tim, chia sẻ và bình luận.

Nhờ vào chuyên môn vững vàng cùng sự phản ứng nhanh nhạy, vị bác sĩ trẻ đã phối hợp nhịp nhàng cùng đội ngũ tiếp viên hàng không tiến hành các nghiệp vụ y tế cần thiết. Sau nỗ lực cấp cứu kịp thời, tình trạng sức khỏe của hành khách trung niên dần ổn định trở lại, nhịp tim bình thường và không còn gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Ryan Cheung là tên chàng bác sĩ đang gây sốt mạng xã hội.

Ngay sau khi câu chuyện được chia sẻ rộng rãi, một làn sóng tìm kiếm danh tính của nam bác sĩ đã bùng nổ mạnh mẽ trên mạng xã hội. Hàng loạt bình luận thể hiện sự ngưỡng mộ, xuýt xoa trước hành động nghĩa hiệp và vẻ ngoài cuốn hút của anh xuất hiện dày đặc, thậm chí có người hóm hỉnh hỏi thăm địa chỉ nơi anh công tác để... đến khám bệnh.

Chàng trai đang khiến hội chị em "đứng ngồi không yên" này tên là Ryan Cheung. Trước sự quan tâm quá lớn từ công chúng, Ryan đã chính thức lên tiếng trên tài khoản Instagram cá nhân:

"Xin chào! Nếu bạn biết đến tôi thông qua Tiểu Hồng Thư thì cảm ơn rất nhiều. Sự ủng hộ của mọi người có ý nghĩa với tôi hơn những gì tôi có thể diễn tả bằng lời. Tôi là Ryan - một bác sĩ, nhạc sĩ và vận động viên HYROX. Thời gian gần đây tôi khá im ắng vì công việc và các kỳ thi, nhưng khoảng thời gian đó cũng giúp tôi suy nghĩ nhiều hơn về việc mình muốn tài khoản này trở thành điều gì. Cốt lõi của nó, tôi chỉ muốn chia sẻ những điều quan trọng với bản thân, đó là sự tích cực, sức khỏe và âm nhạc. Cảm ơn vì đã ở đây. Hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau".

Hình ảnh Ryan Cheung trong áo blouse trắng. Nguồn: South China Morning Post

Ryan Cheung từng theo học ngành Y khoa tại Đại học Hong Kong (HKU), một trong những ngôi trường danh giá bậc nhất châu Á. Sau khi tốt nghiệp, anh có khoảng thời gian công tác và rèn luyện tay nghề tại khoa Cấp cứu của Bệnh viện Queen Mary, một trung tâm y tế lớn và bận rộn hàng đầu. Chính kinh nghiệm dày dặn tại môi trường cấp cứu áp lực cao này đã giúp Ryan giữ được sự bình tĩnh, quyết đoán và phản xạ cực nhanh trước tình huống nguy kịch trên chuyến bay vừa qua.

Ryan Cheung thường đăng video đàn hát lên mạng. Nguồn: Ryan Cheung

Không dừng lại ở đó, anh chàng còn gây bất ngờ khi đồng thời theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ và nghệ sĩ chơi đàn guitar. Anh sở hữu tư duy âm nhạc lãng mạn, từng tự sáng tác và phát hành nhiều ca khúc, nổi bật trong số đó là đĩa đơn mang tên The Risk of Driving. Ngoài ra, Ryan còn là gương mặt quen thuộc và có tiếng tăm trong giới thể thao sức bền, hiện đang đảm nhận vai trò đại sứ thương hiệu của HYROX - hình thức thi đấu kết hợp giữa chạy bộ địa hình và các thử thách thể lực hạng nặng.

Anh chàng là gương mặt đại diện thể thao đình đám. Nguồn: Ryan Cheung

Trên trang cá nhân của mình, Ryan chủ yếu lan tỏa năng lượng tích cực thông qua những thước phim ghi lại cảnh miệt mài tập luyện thể thao hay đàn hát. Nhiều người nhận xét anh là hình mẫu "con nhà người ta" đúng nghĩa, truyền cảm hứng về lối sống lành mạnh và cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân.