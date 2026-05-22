Lý do người trẻ ngày càng thích ở một mình: Chọn sống chậm để cân bằng cảm xúc

HHTO - Sau một ngày ngập trong thông báo điện thoại và deadline, điều nhiều người trẻ muốn nhất đôi khi chỉ đơn giản là được trở về khoảng trời riêng. Không phải để tách biệt hay trốn tránh thế giới mà là để cân bằng lại cảm xúc và tận hưởng khoảng thời gian thuộc về bản thân.

Cô bạn Tố Uyên (22 tuổi, Hà Nội) thích cảm giác yên bình khi trở về căn phòng nhỏ, bật một playlist quen thuộc rồi ngồi chăm cây bên cửa sổ sau một ngày bận rộn học - làm. Lựa chọn của Tố Uyên cũng giống nhiều bạn trẻ hiện nay, sau những giờ học, làm việc và các mối quan hệ xã hội liên tục đòi hỏi sự kết nối, họ bắt đầu tìm về không gian riêng như một cách để cân bằng lại năng lượng của bản thân.

Nếu trước đây, việc thích ở một mình thường dễ bị gắn với cảm giác khép kín hay cô độc, thì với giới trẻ, điều đó đang được nhìn nhận thư giãn hơn. Họ vẫn thích gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động tập thể nhưng cũng tận hưởng thời gian chỉ riêng chính mình.

Bạn Bảo Hân (21 tuổi, TP.HCM) chia sẻ: “Mình nhận ra bản thân cần sự cân bằng. Có những ngày rất thích ra ngoài, nhưng cũng có những hôm chỉ muốn ở nhà, nấu ăn, xem phim hoặc làm bất cứ điều gì mình thích mà không bị ai làm phiền". Việc tận hưởng thời gian một mình giúp chính cô bạn hiểu rõ cảm xúc bản thân hơn thay vì lúc nào cũng bị cuốn theo nhịp sống quá nhanh ngoài xã hội.

Không gian cá nhân không chỉ là một căn phòng riêng, mà còn là khoảng thời gian được sống đúng với sở thích và nhịp sinh hoạt của bản thân. Đó có thể là góc làm việc nhỏ với ánh đèn vàng, vài chậu cây, một chiếc loa mở bài hát yêu thích hay đơn giản là khoảng thời gian ngồi yên đọc sách sau một ngày dài...

Trong nhịp sống ngày càng nhiều áp lực và kết nối liên tục, việc dành thời gian ở một mình đôi khi không phải là "cách ly" với xã hội, mà giống một cách để người trẻ chăm sóc tinh thần một cách chậm rãi, cân bằng.