Bài viết "hẹn ước 10 năm" của TFBOYS biến mất, fan thở dài chán nản trước tin đồn tan rã

HHT - Không khiến người hâm mộ thất vọng, MV "JIKJIN" khiến người xem phải trầm trồ với sự đầu tư của các cảnh quay, cùng màn xuất hiện của TREASURE và 5 chiếc siêu xe. Đặc biệt, trong phần rap của "JIKJIN" có một câu liên kết với ca khúc "How You Like That" của BLACKPINK.