Bản hit của Phương Mỹ Chi gây bão quốc tế, tất cả là nhờ Bellingham và Haaland?

HHTO - Những video chỉnh chân mày của Erling Haaland và Jude Bellingham bất ngờ gây sốt, đặc biệt trên nền nhạc Vũ Trụ Có Anh của Phương Mỹ Chi.

Sau khi World Cup 2026 khép lại, những cái tên như Erling Haaland hay Jude Bellingham vẫn được công chúng vô cùng quan tâm. Đặc biệt, một trào lưu đang trở nên rầm rộ trên TikTok và có "dính dáng" đến một ca khúc nổi tiếng của Phương Mỹ Chi.

Cụ thể, trên TikTok đang lan tỏa trào lưu "khoe" nhan sắc của dàn cầu thủ nổi tiếng trên nền nhạc Vũ Trụ Có Anh của Phương Mỹ Chi. Đặc biệt, loạt video này thể hiện màn biến hóa của các cầu thủ nhờ thay đổi góc độ cặp chân mày, từ đó tạo nên biểu cảm khác biệt so với bình thường.

Haaland và Bellingham tiếp tục gây sốt thông qua trào lưu chân mày trên TikTok. Nguồn: @brooklyns.vfs

Hình ảnh Bellingham, Haaland... với cặp chân mày nhíu nhẹ lại gây sốt TikTok.

Chỉ từ những video chỉnh sửa đơn giản, trào lưu này bắt đầu được cư dân mạng quan tâm, thậm chí cover theo cách riêng của mình. Một phiên bản đang dần trở nên phổ biến đó là dùng tay vuốt hai đầu chân mày, để tạo nên biểu cảm nhíu mày khó hiểu nhưng cũng cuốn hút.

Trào lưu "eyebrow trend" phủ sóng TikTok. Nguồn: @hahahaskell0

Nhiều người dùng TikTok tự "đu trend" thay vì chỉnh ảnh người nổi tiếng. Nguồn: @donotadduit

Ra mắt vào năm 2023, Vũ Trụ Có Anh là ca khúc mở đường cho album Vũ Trụ Cò Bay của Phương Mỹ Chi. Vào thời điểm được phát hành, bài hát thu hút hơn 30 triệu lượt xem trên YouTube, góp phần khẳng định tài năng và tầm nhìn của Quán quân Em Xinh "Say Hi" với dòng nhạc kết hợp chất liệu dân gian lẫn hiện đại. Giờ đây sau 3 năm, ca khúc một lần nữa bùng nổ, lan tỏa ra thị trường quốc tế thông qua trào lưu TikTok.

Ngoài dàn cầu thủ, trào lưu "chân mày" này còn được áp dụng với diễn viên, ca sĩ... và được đón nhận bởi cư dân mạng nói chung. Đây cũng là lần gần đây nhất mà một ca khúc có rapper Pháo góp giọng được biết đến tại thị trường ngoại quốc sau Hai Phút Hơn.