Nếu có cây liễu ước nguyện của "Obsession": Netizen thi nhau "viết lại" điều ước

HHTO - Từ một đạo cụ hư cấu trong bộ phim Obsession, cây liễu ước nguyện (One Wish Willow) bất ngờ trở thành tâm điểm thảo luận trên Threads. Nhiều người dùng hài hước chia sẻ những "điều ước không có kẽ hở" để không rơi vào hoàn cảnh bế tắc như nam chính của bộ phim.

Trên nền tảng Threads, chủ đề thảo luận xoay quanh cây liễu ước nguyện (One Wish Willow) - một đạo cụ "phép thuật" hư cấu được sử dụng trong bộ phim Obsession nhận về sự quan tâm sôi nổi của cư dân "thành phố sợi chỉ".

"Giả sử chúng ta sở hữu một điều ước từ One Wish Willow, thì điều ước đó là gì?"

Obsession (tựa Việt: Ám Ảnh) - sản phẩm kinh dị lãng mạn đầu tay của đạo diễn Curry Barker, một nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng với các thước phim ngắn trên các nền tảng số. Bộ phim trở thành "hiện tượng phòng vé" thời gian gần đây khi doanh thu toàn cầu đạt mốc hơn 405 triệu USD chỉ sau hơn hai tháng công chiếu.

Bộ phim khai thác về tình yêu cực đoan và điên cuồng của Nikki (Inde Navarrette) dành cho nhân vật Bear (Michael Johnston) sau khi anh thực hiện điều ước với cây liễu ước nguyện (One Wish Willow). Tuy nhiên, điều ước được diễn đạt một cách thiếu cẩn trọng của nam chính đã làm đảo lộn cuộc sống của anh, đồng thời dẫn đến một loạt những hậu quả nghiêm trọng vượt ngoài tầm kiểm soát.

Tình yêu của Nikki dành cho Bear ngày càng trở nên cực đoan đến mức ám ảnh.

Sau khi chính thức công chiếu tại Việt Nam vào ngày 19/6, Obsession nhanh chóng "dẫn đầu" phòng vé trong nhiều ngày liền. Nhờ sức hút của dòng phim kinh dị, tâm lý, bộ phim cũng trở thành chủ đề thảo luận trên các nền tảng mạng xã hội của nhiều khán giả sau khi xem phim.

Một trong những chủ đề được nhiều khán giả trẻ quan tâm sau bộ phim là "Nếu có được một điều ước từ cây liễu ước nguyện, bạn sẽ ước điều gì?. Tuy nhiên, điều khiến chủ đề này trở nên viral chính là màn thảo luận dí dỏm của "giang cư mận".

Để tránh gặp phải rắc rối, nhiều người hài hước cho rằng "ước càng chi tiết càng tốt".

Theo đó, nhiều người cho rằng cần phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Một số bình luận khác lưu ý người dùng nên chuẩn bị "câu lệnh" điều ước cẩn thận để tránh gặp phải rắc rối hay rơi vào bế tắc như nhân vật Bear của bộ phim.

Một số bình luận gợi ý debug lại điều ước của Bear nếu nhân vật này được ước lại lần 2.

Màn tung hứng ý tưởng "ước nguyện" của cộng đồng mạng góp phần kéo dài sức nóng của tác phẩm. Đồng thời, cũng thể hiện góc nhìn đa chiều, những mong muốn giả định dí dỏm nhưng cũng được "tính toán" vô cùng kỹ càng để tránh mắc phải sai lầm tương tự nhân vật của bộ phim.