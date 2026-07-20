World Cup 2026: Em trai của Lamine Yamal chiếm spotlight dù không đá phút nào

HHTO - Trong khi Lamine Yamal tỏa sáng trên sân cỏ và góp công đưa ĐT Tây Ban Nha lên ngôi vô địch World Cup 2026, một "ngôi sao" khác của gia đình Yamal cũng bất ngờ trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Đó là Keyne - cậu em trai mới 4 tuổi, người liên tục xuất hiện trong những khoảnh khắc ăn mừng đáng yêu của Lamine.

Sau tiếng còi mãn cuộc trận Chung kết World Cup 2026, hàng triệu người hâm mộ hướng ánh mắt về các cầu thủ Tây Ban Nha đang vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Thế nhưng, chỉ ít phút sau, một em bé mặc áo số 19 đã bất ngờ "chiếm sóng" trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Đó là Keyne, em trai cùng mẹ khác cha của Lamine Yamal.

Đoạn video ghi lại cảnh cậu bé chạy thật nhanh vào sân, ôm chầm lấy người anh vừa trở thành nhà vô địch thế giới nhanh chóng lan truyền với hàng triệu lượt xem. Trong tay Keyne còn cầm một mảnh lưới cầu môn - món quà lưu niệm đặc biệt sau trận Chung kết. Lamine cúi xuống bế em lên, ôm thật chặt rồi cùng gia đình chia sẻ niềm vui ngay trên sân vận động.

Khoảnh khắc ăn mừng cực dễ thương của Lamine và em trai. (Clip: FIFA World Cup)

Điều đáng nói là đây không phải lần đầu Keyne trở thành tâm điểm. Xuyên suốt hành trình của ĐT Tây Ban Nha tại World Cup 2026, cậu bé gần như xuất hiện trong mọi khoảnh khắc đáng nhớ. Mỗi khi Tây Ban Nha giành chiến thắng, máy quay truyền hình lại bắt gặp Keyne nhảy cẫng lên vì sung sướng, chạy khắp khán đài hoặc lao xuống sân ôm anh trai. Sự hồn nhiên của cậu bé khiến người hâm mộ trên khắp thế giới thích thú, nhiều người còn hài hước gọi Keyne là "linh vật may mắn" của La Roja.

Hai anh em cách nhau 15 tuổi

Theo các nguồn thông tin về gia đình của ngôi sao sinh năm 2007, Lamine là con của ông Mounir Nasraoui và bà Sheila Ebana. Cha mẹ anh chia tay khi Lamine mới khoảng 3 tuổi nhưng vẫn cùng nhau chăm sóc con trai.

Năm 2022, mẹ của Lamine sinh Keyne với người bạn đời mới. Vì vậy, Keyne là em trai cùng mẹ khác cha của cầu thủ đang khoác áo tuyển Tây Ban Nha. Ngoài ra, Lamine còn có một em gái cùng cha khác mẹ tên là Baraa.

(Ảnh: TikTok Lamine Yamal)

Dù không cùng cha, khoảng cách 15 tuổi dường như không làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai anh em.

"Em trai giống như con trai của tôi"

Lamine Yamal đã có những chia sẻ khiến nhiều người xúc động khi nhắc đến Keyne. Ngôi sao của Tây Ban Nha cho biết em trai là nguồn động lực rất lớn trong cuộc sống. Mỗi lần nhìn thấy Keyne vui vẻ trên khán đài hay chạy xuống sân ăn mừng, anh đều cảm thấy hạnh phúc hơn bất kỳ điều gì.

Đặc biệt, Lamine còn nói rằng cậu bé có ý nghĩa đặc biệt với mình đến mức "cảm giác như em ấy là con trai của tôi". Chính sự gắn bó ấy khiến những cái ôm giữa hai anh em sau các trận đấu trở thành một trong những hình ảnh được chia sẻ nhiều nhất tại World Cup năm nay.

Lamine Yamal cùng mẹ và em trai. (Ảnh: IGNV)

Từ "em trai của Yamal" thành hiện tượng mạng

Ban đầu, Keyne chỉ được biết đến là em trai của một trong những tài năng trẻ xuất sắc nhất thế giới. Tuy nhiên, chỉ sau vài trận đấu tại World Cup 2026, cậu bé đã trở thành một "hiện tượng Internet" theo đúng nghĩa.

Hình ảnh Keyne mặc chiếc áo số 19 của anh trai, nhảy múa trên khán đài, chạy khắp sân cỏ sau mỗi chiến thắng khiến cộng đồng mạng liên tục chia sẻ với những bình luận như "ngôi sao đáng yêu nhất World Cup", "cậu bé chiếm spotlight của lễ trao cúp" hay "người hâm mộ số một của Lamine Yamal".

Trong một giải đấu đầy áp lực và cảm xúc, sự xuất hiện của Keyne mang đến những khoảnh khắc đời thường, ấm áp, giúp người hâm mộ thấy một Lamine Yamal rất khác: Không chỉ là ngôi sao trên sân cỏ, mà còn là một người anh trai luôn dành tình yêu đặc biệt cho cậu em nhỏ của mình.