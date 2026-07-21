Đội tuyển Việt Nam đá trận đầu tiên ở AFF Cup 2026 khi nào, sẽ gặp đội nào?

HHTO - Đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình ở AFF Cup 2026 vào ngày nào, gặp đội tuyển nào? Trận đấu đầu tiên của ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2026 sẽ diễn ra ở đâu?

Tóm tắt nhanh: · ĐT Việt Nam ra quân tại AFF Cup 2026 bằng trận gặp ĐT Timor Leste vào 20h30’ ngày 24/7 trên sân ở Thái Lan. · Thầy trò HLV Kim Sang Sik là đương kim vô địch. · Sau trận mở màn, ĐT Việt Nam sẽ lần lượt gặp các đội tuyển Singapore, Indonesia và Campuchia ở vòng bảng.

ĐT Việt Nam bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch

ĐT Việt Nam sẽ chính thức bắt đầu AFF Cup 2026 bằng trận gặp ĐT Timor Leste vào 20h30’ ngày 24/7 trên sân Chonburi Daikin tại tỉnh Chonburi (Thái Lan).

Đây là trận mở màn của thầy trò HLV Kim Sang Sik tại bảng A và cũng là bước khởi đầu cho mục tiêu bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á.

Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), đội tuyển đã lên đường sang Thái Lan từ ngày 20/7 và theo lịch thì đội sẽ có buổi tập đầu tiên tại Chonburi vào chiều nay, 21/7.

ĐT Việt Nam khi lên đường sang Thái Lan để thi đấu trận đầu tiên tại AFF Cup 2026. Ảnh: VFF.

Lịch thi đấu vòng bảng của ĐT Việt Nam

Sau trận ra quân gặp ĐT Timor Leste, ĐT Việt Nam sẽ lần lượt tiếp ĐT Singapore trên sân Mỹ Đình vào 20h ngày 31/7, làm khách trên sân của ĐT Indonesia vào 20h30’ ngày 3/8 và thi đấu với ĐT Campuchia trên sân Mỹ Đình vào 20h ngày 7/8.

Theo Dân Trí, AFF Cup 2026 diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8/2026, với các trận vòng bảng diễn ra ở các quốc gia khác nhau.

ĐT Việt Nam đã đến Thái Lan. Ảnh: VFF.

Trước đó, hôm 18/7, ĐT Việt Nam đã có chiến thắng 4-0 trước ĐT Myanmar trong trận giao hữu quốc tế.

Sau trận giao hữu trên, HLV Kim Sang Sik nhận xét Nguyễn Đình Bắc đáp ứng tốt yêu cầu chiến thuật ở vị trí tiền đạo cánh - vị trí mà ban huấn luyện đã thử nghiệm Đình Bắc trong thời gian tập huấn tại Hàn Quốc, theo VFF.

Với tư cách đương kim vô địch, ĐT Việt Nam được kỳ vọng có khởi đầu tốt trong trận ra quân tại AFF Cup 2026 để tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé vào bán kết.