Nhan sắc bạn gái của Lamine Yamal: Từ Influencer đến tâm điểm sau World Cup

HHTO - Khi Lamine Yamal trở thành tâm điểm của World Cup 2026, bóng hồng luôn xuất hiện trên khán đài để cổ vũ anh cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Đó là Inés García Santos - influencer người Tây Ban Nha, đồng thời là bạn gái của ngôi sao trẻ Barcelona.

Inés García là ai?

Inés García Santos sinh năm 2005, ở thành phố Seville (Tây Ban Nha). Cô là nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, tập trung vào các chủ đề thời trang, làm đẹp và phong cách sống. Trước khi được biết đến rộng rãi với tư cách bạn gái của ngôi sao 19 tuổi Lamine Yamal, Inés đã thu hút hàng triệu người theo dõi trên Instagram và TikTok nhờ những video, hình ảnh mang phong cách trẻ trung.

Khác với nhiều nàng WAG thường xuyên chia sẻ cuộc sống cá nhân, Inés giữ hình ảnh khá kín đáo. Nội dung trên các trang cá nhân chủ yếu xoay quanh thời trang, du lịch và những khoảnh khắc đời thường.

Inés García Santos - bạn gái hiện tại của Yamal.

Chuyện tình bắt đầu từ mạng xã hội

Trong một video đăng trên TikTok, Inés từng tiết lộ chuyện tình của cô và Yamal không hề có kịch bản lãng mạn như nhiều người tưởng tượng.

Theo đó, cả hai quen nhau thông qua mạng xã hội và đã trò chuyện với nhau trong một thời gian khá dài trước khi gặp mặt trực tiếp. Mối quan hệ được xây dựng một cách tự nhiên, thay vì "yêu từ cái nhìn đầu tiên" như nhiều tin đồn trên mạng.

Đến năm 2026, cặp đôi mới chính thức công khai mối quan hệ. Truyền thông Tây Ban Nha ghi nhận lần đầu cả hai xuất hiện cùng nhau trước công chúng là tại buổi tiệc cuối mùa giải của Barcelona, nơi đội bóng ăn mừng cú ăn 3 quốc nội gồm La Liga, Cúp Nhà vua và Siêu cúp Tây Ban Nha.

Đồng hành cùng Yamal trong suốt World Cup

Tại World Cup 2026, Inés García nhiều lần xuất hiện trên khán đài để cổ vũ tuyển Tây Ban Nha. Cô thường mặc áo đấu mang tên và số áo của Lamine Yamal, theo dõi các trận đấu từ vòng bảng đến vòng loại trực tiếp.

Trước trận chung kết, Inés còn thu hút sự chú ý khi chia sẻ mong muốn Tây Ban Nha vào đến trận cuối để cô có cơ hội xem màn trình diễn của Justin Bieber trong chương trình giải trí. Bài đăng này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và được nhiều người hâm mộ thích thú.

Sau khi Tây Ban Nha đăng quang, Inés xuống sân ăn mừng cùng Yamal và gia đình cầu thủ. Hình ảnh cả hai ôm nhau, trao nụ hôn và cùng tạo dáng với chiếc cúp vàng World Cup trở thành một trong những khoảnh khắc được chia sẻ nhiều nhất sau trận chung kết.

Nhan sắc trẻ trung gây chú ý

Bên cạnh chuyện tình với Yamal, Inés García cũng nhận được nhiều lời khen nhờ phong cách thời trang hiện đại. Cô thường lựa chọn những trang phục đơn giản, ưu tiên tông màu trung tính và lối trang điểm nhẹ nhàng.

Trong lễ ăn mừng chức vô địch World Cup 2026, Inés xuất hiện với áo đấu tuyển Tây Ban Nha kết hợp quần jean, hình ảnh trẻ trung và năng động nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Ở tuổi 21, Inés García vẫn tiếp tục phát triển công việc sáng tạo nội dung, trong khi Lamine Yamal ngày càng khẳng định vị thế là một trong những ngôi sao sáng nhất của bóng đá thế giới. Mối quan hệ của cả hai nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ, nhưng đến nay họ vẫn giữ cuộc sống riêng tư ở mức vừa phải, chỉ chia sẻ những khoảnh khắc đặc biệt với công chúng.