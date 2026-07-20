Pau Cubarsí - chàng trung vệ điển trai 19 tuổi gây bất ngờ tại World Cup 2026

HHTO - Nếu chỉ nhìn bảng thống kê bàn thắng hay kiến tạo, nhiều người sẽ nghĩ danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2026 chắc chắn thuộc về Lamine Yamal. Thế nhưng, FIFA lại gọi tên một chàng trai khác: Pau Cubarsí. Từ cậu bé lớn lên ở một ngôi làng nhỏ của xứ Catalonia đến chàng trung vệ 19 tuổi của đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, hành trình của Pau cho thấy phía sau những bàn thắng đẹp mắt luôn cần một “người gác cửa” đủ bản lĩnh, đủ điềm tĩnh để bảo vệ chiến thắng cho cả đội.

"Hồ sơ" xịn mịn của chàng tân vương 19 tuổi

Họ tên: Pau Cubarsí Paredes Ngày sinh: 22/1/2007 (Cung Bảo Bình) Chiều cao: 1m84 Số áo đấu: 22 Vị trí: Trung vệ - ĐT Tây Ban Nha Bảng vàng thành tích tính đến tháng 7/2026: Vô địch FIFA World Cup 2026, Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2026, Huy chương Vàng Olympic Paris 2024 cùng vô số kỷ lục giữ sạch lưới tại La Liga, Copa del Rey.

Cao thủ chuyền bóng của thế hệ trung vệ mới

Nếu vài năm trước, trung vệ thường được nhớ đến với những cú xoạc bóng hay đánh đầu giải nguy, thì Pau Cubarsí lại đại diện cho một phiên bản nâng cấp của vị trí này. Chàng trai sinh năm 2007 nổi tiếng với khả năng thoát pressing cực bình tĩnh, chuyền xuyên tuyến chính xác và luôn biết cách đưa trái bóng đến đúng vị trí đồng đội cần.

Pau Cubarsí (trái) nhận danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2026 cạnh đàn anh Rodrigo Hernández (Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu World Cup 2026) và Unai Simón (Thủ thành xuất sắc nhất giải đấu World Cup 2026). Ảnh: The Independent.

Riêng ở trận Chung kết World Cup 2026, Pau Cubarsí thi đấu trọn vẹn 120 phút, tung ra tới 121 đường chuyền, trong đó có 115 đường chuyền chính xác. Trưởng thành từ học viện đào tạo trẻ La Masia của Câu lạc bộ Barcelona, Pau Cubarsí mang đến định nghĩa mới về trung vệ: không chỉ biết phòng ngự mà còn là người khởi nguồn cho mọi đợt tấn công.

Pau Cubarsí trên sân cỏ giải đấu nóng nhất hành tinh. Ảnh: IG @paucubarsi

Lớn lên từ những chuyến xe của bố mẹ

Đằng sau hào quang của chàng trung vệ 19 tuổi là một gia đình bình dị ở ngôi làng Estanyol, thuộc tỉnh Girona (Tây Ban Nha). Bố của Pau, ông Robert Cubarsí, làm nghề mộc, còn mẹ, bà Gloria Paredes, luôn đồng hành cùng con trai trên hành trình theo đuổi trái bóng tròn.

Khoảnh khắc thường nhật của gia đình Pau Cubarsí.

Từ những chuyến đưa đón đến sân tập, sự động viên bền bỉ cho đến việc tạo điều kiện để con phát triển đam mê, gia đình chính là điểm tựa giúp Pau từng bước hiện thực hóa giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Pau Cubarsí dưới màu áo ĐT Tây Ban Nha. Ảnh: IG @paucubarsi

Dù lịch thi đấu dày đặc, cậu bạn Bảo Bình vẫn duy trì việc học chương trình Quản trị Kinh doanh với thời gian linh hoạt để có thể cân bằng giữa việc học, tập luyện và hồi phục sau mỗi trận đấu. Pau cũng có một chị gái là Irene Cubarsí, hiện làm chuyên gia vật lý trị liệu. Hai chị em hiện sống cùng nhau tại Barcelona.

Thành công từ sự điềm tĩnh vượt tuổi tác

Không ít người hâm mộ thắc mắc vì sao danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2026 lại không thuộc về Lamine Yamal - cầu thủ sở hữu những pha rê bóng, bàn thắng đẹp mắt và liên tục tạo đột biến - mà lại được trao cho Pau Cubarsí, người không ghi bàn cũng chẳng có pha kiến tạo nào.

Câu trả lời nằm ở vai trò của mỗi người trên sân. Nếu các tiền đạo như Lamine Yamal là những người mở khóa trận đấu, thì Pau Cubarsí chính là người khóa chặt chiến thắng. Suốt giải đấu, trung vệ của Barcelona đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 96%, thực hiện hơn 550 đường chuyền thành công, liên tục mở ra khoảng trống để Yamal và các đồng đội phía trên khai thác.

Thống kê thời gian thi đấu, lượt ghi bàn, số pha kiến tạo, lượt thẻ vàng, thẻ đỏ và chỉ số đánh giá năng lực của Pau Cubarsí. Ảnh: FOTMOB.

Quan trọng hơn cả những con số là sự điềm tĩnh hiếm thấy ở một cầu thủ mới 19 tuổi. Trong bảy trận đấu căng thẳng của World Cup, Pau gần như không mắc sai lầm đáng kể, luôn giữ được cái đầu lạnh trước sức ép của những tiền đạo hàng đầu thế giới.