Báo chí chuyển dịch cùng thế hệ Z: Tăng yếu tố tương tác, không áp đặt góc nhìn

HHTO - Gen Z đang vừa là công chúng vừa là nhân tố tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất báo chí, sản phẩm truyền thông. Trong sự "vận động" của báo chí hiện đại, bên cạnh nhiệm vụ cốt lõi được gìn giữ, các cơ quan báo chí đang không ngừng thay đổi theo hướng tăng tính tương tác, trải nghiệm nhằm thu hút giới trẻ.

Những chủ đề thảo luận thời gian gần đây thường đặt ra vấn đề tương lai của báo chí và phát triển công nghệ. Trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc năm 2026 (diễn ra từ ngày 19 - 21/6 ở TP. Hải Phòng), tại Phiên 3 Diễn đàn Báo chí toàn quốc năm 2026 với chủ đề "Đổi mới, sáng tạo để tiếp cận bạn đọc, phát triển kinh tế báo chí", nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong đã trình bày tham luận "Truyền thông đa phương tiện, đa nền tảng phục vụ nhu cầu công chúng Gen Z".

"Báo chí không tồn tại vì công nghệ. Báo chí tồn tại vì nhu cầu thông tin của xã hội" - Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập báo Tiền Phong

Gen Z sinh ra và trưởng thành trong thời đại công nghệ và sự phát triển vượt bậc của mạng xã hội. Thế hệ trẻ không tiếp cận báo chí theo phương thức truyền thống tuyến tính như thế hệ trước mà đa số tiếp cận thông tin qua mạng xã hội.

Mỗi người dùng đều có thể trở thành một "phóng viên nghiệp dư", biến mạng xã hội trở thành nơi cung cấp thông tin nhanh nhất. Khi đó, người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng (influencers, KOL, KOC...) cũng mang "tuyệt kỹ" định hướng dư luận. Thông qua các thuật toán, tốc độ lan truyền thông tin nhanh và tiếp cận nhiều người hơn.

Sự phát triển của mạng xã hội không làm báo chí "chết dần". Ngược lại, mạng xã hội có thể trở thành nơi cung cấp nguồn tin dồi dào, giúp người làm báo tiếp cận, khai thác các chủ đề ở đa lĩnh vực một cách dễ dàng hơn so với thời điểm báo chí chưa có sự bùng nổ của công nghệ. Các cơ quan báo chí chính thống với uy tín và nội dung có giá trị mang theo sứ mệnh mới là xác minh thông tin, định hướng để dư luận không bị cuốn theo các luồng tin "câu view", sai sự thật.

Nhà báo Phùng Công Sưởng khẳng định vai trò của báo chí trong thời đại công nghệ số: "Báo chí không thể chiến thắng bằng cách tự biến mình thành một phiên bản khác của mạng xã hội. Sức mạnh của báo chí nằm ở khả năng xác minh, kiểm chứng, lý giải và đặt thông tin trong đúng bối cảnh xã hội".

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, điều đáng lo ngại không phải là người trẻ đọc báo ít hơn trước, mà là nguy cơ báo chí đánh mất vai trò trong quá trình hình thành nhận thức xã hội của thế hệ trẻ: "Người trẻ không quay lưng với báo chí chính thống. Điều họ từ chối là những phương thức truyền thông cũ kỹ, áp đặt và thiếu khả năng đối thoại".

Gen Z tiếp nhận lượng thông tin rất lớn mỗi ngày. Họ có nhu cầu tương tác và không muốn chỉ là người tiếp nhận thông tin thụ động. Không chỉ Gen Z bước chân vào nghề báo, truyền thông, mà công chúng thế hệ Z cũng có nhu cầu tham gia vào quá trình tạo lập giá trị truyền thông.

Các bạn học sinh tham gia sự kiện Ngày hội tuyển sinh do Báo Tiền Phong tổ chức.

Tháng 5 vừa qua, hàng ngàn học sinh hào hứng tham gia Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2 năm 2026 do Báo Tiền Phong phối hợp cùng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Sở GD&ĐT Hà Nội, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) tổ chức.

Không còn là các tuyến bài nằm trên trang giấy in hay website, bài đăng mạng xã hội, những chương trình như Ngày hội tuyển sinh mở ra cơ hội tiếp cận thông tin trực tiếp, kết nối dễ dàng hơn giữa nhà trường và học sinh. Tại đó, Gen Z có những trải nghiệm thoải mái và sâu sát để lựa chọn ngành học, trường học phù hợp.

Muốn tiếp cận độc giả thế hệ trẻ như Gen Z, sắp tới là Gen Alpha, người làm báo không thể áp đặt góc nhìn của bản thân hay thế hệ trước. Báo Tiền Phong nói chung và Hoa Học Trò nói riêng đang để công chúng tuổi teen tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất để tạo ra sản phẩm báo chí, truyền thông, nói lên câu chuyện của mình thông qua việc xây dựng đội ngũ cộng tác viên đến từ các trường THPT, đại học.

Giới trẻ xếp hàng, check-in tại chương trình mua báo - "săn" vé Concert Thanh Xuân miễn phí được tổ chức tại tòa soạn Báo Tiền Phong.

Không chỉ duy trì các ấn phẩm truyền thống và phát triển nội dung đa phương tiện, Báo Tiền Phong đang mở rộng sang lĩnh vực tổ chức sự kiện dành riêng cho người trẻ. Tòa soạn hiện làm chủ khoảng 10 hoạt động ở quy mô quốc gia, trong đó có Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong, tổ chức từ năm 1958; cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, bắt đầu từ năm 1988 và giải Siêu cúp bóng đá Quốc gia, Ngày thẻ Việt Nam...

Năm nay, lần đầu tiên Báo Tiền Phong tổ chức một sự kiện âm nhạc quy mô lớn trực tiếp hướng đến đối tượng Gen Z, quy tụ các ca sĩ được giới trẻ yêu thích như Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, buitruonglinh, CONGB, Muộii...

Đổi mới, sáng tạo để tiếp cận bạn đọc Gen Z đang là lựa chọn ưu tiên của nhiều tòa soạn. Video: Công Hướng.

Ngay tại phiên thảo luận, nhà báo Phùng Công Sưởng đã tổ chức mini game giao lưu và tặng vé concert Thanh Xuân cho đại biểu, tạo không khí sôi động trong hội trường. Hoạt động này cũng minh họa cho cách cơ quan báo chí kết nối sản phẩm nội dung với trải nghiệm trực tiếp để thu hút công chúng trẻ.