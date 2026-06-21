Mâu thuẫn tình cảm dẫn đến vụ thảm án 4 người tử vong ở Bắc Ninh

HHTO - Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra, làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại phường Việt Yên khiến 4 người tử vong và 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Bắc Ninh, khoảng 18h ngày 20/6, cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo về một vụ "Giết người" xảy ra tại tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương phong tỏa khu vực, tổ chức khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, vụ việc xảy ra tại nhà ông N.V.C. (SN 1965, trú tại tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên).

Nghi phạm được xác định là Nguyễn Văn Tuyên (SN 1990, trú tại xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh). Do mâu thuẫn tình cảm với chị N.T.N. (SN 1995, con gái ông C.), Tuyên đã dùng dao tấn công nhiều người trong gia đình.

Hiện trường vụ việc.

Các nạn nhân bị tấn công gồm chị N.T.N., em nhỏ N.H.P. (SN 2016, con chị N.), em nhỏ N.B.B. (SN 2020, con chị N.) và chị N.B.N. (SN 2011, con nuôi của ông C.). Sau khi gây án, nghi phạm được cho là đã tự sát.

Hậu quả vụ việc khiến chị N.T.N., hai con nhỏ là em N.H.P., N.B.B. cùng nghi phạm Nguyễn Văn Tuyên tử vong.

Riêng chị N.B.N. (SN 2011) bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Việt Yên.

Vụ việc gây bàng hoàng cho người dân địa phương bởi tính chất đặc biệt nghiêm trọng và hậu quả đau lòng đối với nhiều thành viên trong cùng một gia đình.

Nạn nhân là chị N.T.N. đã ly hôn, hiện sống cùng con gái, em gái và bố mẹ. Con trai 10 tuổi của chị ở với bố đẻ và mới được nghỉ Hè nên về chơi với mẹ được vài hôm thì xảy ra sự việc. Bố mẹ chị lúc xảy ra vụ án không có mặt ở nhà.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ toàn bộ diễn biến vụ án.

Nguyên nhân cụ thể của vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.