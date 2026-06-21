Từ Đại hội Đoàn đầu tiên năm 1950 đến Đại hội XIII: Hành trình của tuổi trẻ Việt Nam

HHTO - Từ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I diễn ra dưới chân núi Đại Từ (Thái Nguyên) năm 1950 đến Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII sẽ được tổ chức vào ngày 24-25/6/2026, đã 76 năm trôi qua với 12 kỳ Đại hội đánh dấu những bước trưởng thành của tổ chức Đoàn và các thế hệ thanh niên Việt Nam.

76 năm và 12 kỳ Đại hội của tuổi trẻ Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là sự kiện chính trị quan trọng nhất của tuổi trẻ Việt Nam, được tổ chức định kỳ nhằm tổng kết công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi và xác định phương hướng hoạt động trong giai đoạn tiếp theo.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I diễn ra từ ngày 7-14/2/1950 tại xã Cao Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang bước vào giai đoạn quyết liệt, Đại hội đã đề ra nhiệm vụ động viên, giáo dục và tập hợp thanh niên tham gia sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Hình ảnh các đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I tại Đại Từ, Thái Nguyên (từ ngày 07 đến ngày 14/2/1950).

Từ đó đến nay, 12 kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc đã đồng hành cùng những chặng đường phát triển quan trọng của đất nước, từ kháng chiến, thống nhất đất nước, công cuộc đổi mới đến thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số.

Những phong trào làm nên dấu ấn của từng thế hệ

Lịch sử các kỳ Đại hội Đoàn cũng là lịch sử của những phong trào hành động cách mạng gắn liền với nhiều thế hệ thanh niên.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, phong trào “Ba sẵn sàng” ở miền Bắc và “Năm xung phong” ở miền Nam đã trở thành biểu tượng của lòng yêu nước và tinh thần cống hiến. Hàng triệu thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ, tham gia sản xuất, phục vụ chiến trường và góp phần làm nên thắng lợi của dân tộc.

Sau ngày đất nước thống nhất, tuổi trẻ tiếp tục đóng vai trò xung kích trong công cuộc xây dựng đất nước thông qua các phong trào như “Ba xung kích làm chủ tập thể”, “Thanh niên xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Bước vào thời kỳ đổi mới, các phong trào “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước” được phát động, khơi dậy tinh thần học tập, lao động sáng tạo và làm giàu chính đáng trong thanh niên.

Đặc biệt, từ đầu những năm 2000, phong trào “Thanh niên tình nguyện” phát triển mạnh mẽ trên quy mô cả nước. Hình ảnh màu áo xanh xuất hiện ở khắp mọi miền Tổ quốc, từ vùng sâu, vùng xa đến biên giới, hải đảo, trở thành một trong những biểu tượng đẹp nhất của tuổi trẻ Việt Nam thời kỳ mới.

Từ tình nguyện đến sáng tạo và chuyển đổi số

Nếu như các thế hệ trước ghi dấu bằng tinh thần sẵn sàng chiến đấu và lao động sản xuất thì thanh niên thời đại mới đang khẳng định vai trò tiên phong trên mặt trận khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các kỳ Đại hội gần đây liên tục bổ sung những nội dung mới như “Tuổi trẻ sáng tạo”, hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế và tham gia chuyển đổi số quốc gia.

Trong nhiệm kỳ 2022-2026, nhiều mô hình mới được triển khai như “Bình dân học vụ số”, “Phổ cập AI”, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiếp cận công nghệ số và kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Những hoạt động này cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của thanh niên trong quá trình hiện đại hóa đất nước.

Đại hội XIII và khát vọng của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên mới

Theo dự kiến, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII sẽ diễn ra vào tháng 6/2026 tại Hà Nội với khoảng 800 đại biểu đại diện cho 21,6 triệu thanh niên trên cả nước.

Đại hội sẽ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, đồng thời xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn 2026-2031.

Dự thảo mục tiêu nhiệm kỳ mới hướng tới xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh, tri thức, đạo đức, sức khỏe, khát vọng cống hiến và năng lực hội nhập quốc tế; trở thành những công dân toàn cầu mang hồn Việt.

Khẩu hiệu hành động dự kiến của Đại hội XIII là: “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”.

Từ Đại hội đầu tiên năm 1950 đến Đại hội XIII năm 2026 là hành trình 76 năm ghi dấu sự trưởng thành của tổ chức Đoàn và nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam. Dù ở bất kỳ giai đoạn nào của lịch sử, tuổi trẻ vẫn luôn là lực lượng tiên phong, mang trong mình khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới và trách nhiệm đối với tương lai đất nước.