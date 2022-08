Bão số 3 giật cấp 14 sẽ gây mưa vừa, mưa to tại những địa phương nào?

HHT - Từ chiều 25/8 đến đêm 26/8, ở khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm; Thanh Hóa 50-100mm, có nơi trên 150mm. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 10 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão ở khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 450km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 170km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 10 giờ ngày 25/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 112,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 270km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 15. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 111,0 đến kinh tuyến 119,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ). Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 đến 48 giờ tiếp theo (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông và phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 7-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15; sóng biển cao từ 6,0-8,0m; biển động dữ dội. Ở khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ từ ngày 25/8 gió mạnh dần lên cấp 5, sau tăng lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Biển động mạnh. Cảnh báo mưa lớn: Từ chiều 25/8 đến đêm 26/8, ở khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm; Thanh Hóa 50-100mm, có nơi trên 150mm. Khu vực Hà Nội: Từ chiều tối ngày 25/8 đến đêm 26/8 có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Mưa dông trên khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 26/8, từ ngày 27/8 mưa dông giảm dần. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương