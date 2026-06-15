Hơn 70.000 thông điệp gửi về Đại hội Đoàn XIII: Tuổi trẻ hiến kế cho kỷ nguyên mới

HHTO - Không chỉ là ngày hội lớn của tuổi trẻ cả nước, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII còn ghi nhận hơn 70.000 thông điệp, sáng kiến và kỳ vọng được gửi về từ đoàn viên, thanh niên. Những ý kiến này đang góp phần định hình tầm nhìn, khát vọng và sứ mệnh của thế hệ trẻ Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Ngày 15/6, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức Họp báo thông tin Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Chủ trì họp báo có anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN; anh Bùi Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng Ban Công tác Đoàn và anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn.

Gần 790 đại biểu hội tụ về Thủ đô

Theo Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra tại Hà Nội trong 2 ngày 24-25/6.

Đại hội có sự tham dự của gần 790 đại biểu chính thức đại diện cho hàng triệu đoàn viên, thanh niên trong và ngoài nước. Đây là những cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực như học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, khởi nghiệp, lực lượng vũ trang, văn hóa nghệ thuật và thể thao.

Đại biểu chủ trì họp báo. (Ảnh: Xuân Tùng/TPO)

Các đại biểu không chỉ mang tới Đại hội tiếng nói của tuổi trẻ ở từng địa phương, đơn vị mà còn đại diện cho khát vọng phát triển, tinh thần cống hiến và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với tương lai đất nước.

Hơn 70.000 thông điệp gửi gắm kỳ vọng tới Đại hội

Một trong những dấu ấn đáng chú ý trước thềm Đại hội là chiến dịch tiếp nhận thông điệp từ đoàn viên, thanh niên trên toàn quốc. Theo thống kê của Trung ương Đoàn, đã có hơn 70.000 thông điệp được gửi về Đại hội thông qua nhiều nền tảng trực tuyến và các hoạt động lấy ý kiến rộng rãi.

Nội dung các thông điệp tập trung vào nhiều vấn đề lớn như phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khởi nghiệp, việc làm, nâng cao chất lượng giáo dục, bảo vệ môi trường, hội nhập quốc tế và xây dựng thế hệ thanh niên bản lĩnh trong thời đại số.

Nhiều đoàn viên, thanh niên bày tỏ mong muốn tổ chức Đoàn tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, tận dụng công nghệ để tăng cường kết nối với người trẻ, đồng thời tạo thêm nhiều môi trường để thanh niên được cống hiến, khẳng định bản thân và đóng góp cho cộng đồng.

Theo lãnh đạo Trung ương Đoàn, những ý kiến này không chỉ là nguồn dữ liệu quan trọng để hoàn thiện các văn kiện Đại hội mà còn phản ánh sinh động tâm tư, nguyện vọng và kỳ vọng của thế hệ trẻ trước những yêu cầu phát triển mới của đất nước.

Chương trình họp báo thông tin Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. (Ảnh: Xuân Tùng/TPO)

Xác lập tầm nhìn và khát vọng của tuổi trẻ trong kỷ nguyên mới

Một trong những nội dung được nhấn mạnh trước thềm Đại hội là việc xác lập tầm nhìn và khát vọng của tuổi trẻ Việt Nam trong "kỷ nguyên mới".

Đại hội lần này diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu ngày càng cao về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Điều đó đòi hỏi tổ chức Đoàn phải tiếp tục đổi mới để đồng hành cùng thanh niên, đồng thời phát huy vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong các lĩnh vực then chốt.

Trong dự thảo văn kiện, nhiều nội dung được xây dựng theo hướng thúc đẩy thanh niên tham gia mạnh mẽ hơn vào quá trình chuyển đổi số quốc gia, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số. Đây cũng là những lĩnh vực được xem là động lực quan trọng giúp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và bứt phá trong giai đoạn tới.

Đại hội được kỳ vọng sẽ xác định rõ hơn vai trò của thanh niên trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Xuân Tùng/TPO)

Tiếng nói của thế hệ trẻ cho tương lai đất nước

Không chỉ dừng lại ở những con số, hơn 70.000 thông điệp gửi về Đại hội cho thấy sự quan tâm và trách nhiệm ngày càng lớn của thanh niên đối với các vấn đề quốc gia.

Từ những đề xuất về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, thúc đẩy khởi nghiệp công nghệ đến các sáng kiến bảo vệ môi trường, phát triển cộng đồng, người trẻ đang thể hiện mong muốn được tham gia sâu hơn vào quá trình hoạch định và thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước.

Đó cũng chính là tinh thần mà Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII hướng tới: khơi dậy khát vọng cống hiến, phát huy trí tuệ và sức sáng tạo của tuổi trẻ, để thanh niên thực sự trở thành lực lượng tiên phong trong công cuộc xây dựng và phát triển Việt Nam trong kỷ nguyên mới.