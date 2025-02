Bật mí về Choo Young Woo (Trung Tâm Chấn Thương): Cả nhà đều là siêu mẫu

HHT - Khi các thành viên trong gia đình của nam diễn viên Choo Young Woo (Chuyện Nàng Ok, Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương) lộ diện, đông đảo netizen đều trầm trồ bởi gia đình “gen trội” này.

Ngôi sao mới của màn ảnh Hàn Quốc đầu năm 2025 gọi tên Choo Young Woo khi nam diễn viên có hai phim truyền hình liên tiếp đạt được thành tích rực rỡ. Chuyện Nàng Ok (The Tale of Lady Ok) lên sóng cuối năm 2024, nhanh chóng đạt rating hai chữ số và giữ vững sức hút đến tận cuối; Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương (The Trauma Code: Heroes On Call) chiếu đầu năm 2025, không mất nhiều thời gian để vượt mặt Squid Game 2 chiếm vị trí số 1 trong BXH phim truyền hình không nói tiếng Anh trên Netflix.

Trong Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương, Choo Young Woo vào vai bác sĩ Yang Jae Won “ngoan hiền”, là bác sĩ trợ tá cho nam chính “mỏ hỗn thượng thừa” Baek Kang Hyuk (Joo Ji Hoon). Ban đầu, Yang Jae Won được đặt biệt danh là “Hậu Môn” - dựa theo khoa trực tràng anh chàng đang trực thuộc, về sau “nâng cấp” lên thành “Số Một” - khi anh chàng chuyển qua trung tâm chấn thương.

Có thể thấy xuyên suốt phim, “Số Một” thường xuyên “lên bờ xuống ruộng” bởi khối lượng công việc dày đặc. Khán giả thấy anh chàng chạy từ tập đầu đến tập cuối, chạy khắp bệnh viện, ra khỏi bệnh viện vẫn chạy, để không lỡ mất “thời gian vàng” cứu sống các bệnh nhân của mình.

Trong những cảnh quay này, một số netizen đã “để ý” những sải chân của Choo Young Woo rất dài. Họ cũng chú ý rằng Joo Ji Hoon là một nam diễn viên có chiều cao nổi trội, nhưng Choo Young Woo đứng cạnh không hề thua kém. Được biết, Choo Young Woo cao 1,87m.

Khi danh tiếng Choo Young Woo “tăng nhiệt”, các thông tin xung quanh anh chàng cũng được đông đảo netizen “khai quật”. Cư dân mạng xứ Kim chi phát hiện ra rằng cha của Choo Young Woo là Choo Seung Il - một trong những người mẫu hàng đầu tại Hàn Quốc những năm 1990.

Thời đó, người mẫu nam cao hơn 1,87m không phổ biến, do đó Choo Seung Il với chiều cao vượt trội đã trở nên rất nổi bật. Mái tóc dài cá tính cùng đường nét gương mặt độc đáo đã giúp Choo Seung Il trở thành lựa chọn không thể bỏ qua của nhiều thương hiệu. Thậm chí, nam diễn viên Oh Ji Ho (Cặp Đôi Kì Lạ) từng chia sẻ rằng khi còn là học sinh trung học, anh đã bị vẻ ngoài và phong cách Choo Seung Il cuốn hút đến nỗi đã bắt chước kiểu tóc và diện mạo của người mẫu này. Dù nổi tiếng nhưng Choo Seung Il “nghỉ hưu” khá sớm không rõ lý do.

Mẹ của Choo Young Woo - Kang Sung Jin cũng là một người mẫu thời trang từ những năm 1990. Một số thông tin cho rằng mẹ của Choo Young Woo hơn chồng mình 3 tuổi. Trong sự nghiệp người mẫu, mẹ của Choo Young Woo cũng giành được một số giải thưởng, củng cố vị thế là một người mẫu hàng đầu xứ Kim chi. Mẹ của Choo Young Woo cũng rời ngành người mẫu sớm, có lẽ là để chăm sóc gia đình. Choo Young Woo (1999) chính là con trai đầu lòng.

Em trai của Choo Young Woo lấy nghệ danh là Cha Jung Woo (2002), là một diễn viên tân binh. “Vai diễn” đầu tay của Cha Jung Woo là đóng thế cho anh trai. Trong Chuyện Nàng Ok, Choo Young Woo đảm nhận hai vai có ngoại hình giống hệt nhau nhưng tính cách và số phận lại khác biệt.

Ở những cảnh quay cần hai nhân vật xuất hiện cùng lúc, Cha Jung Woo sẽ xuất hiện “cứu bồ” anh trai mình. Vai diễn chính đầu tiên của Cha Jung Woo là trong phim Secret Relationship.

Một số bình luận của netizen:

“Đặt ảnh của Choo Young Woo và bố cạnh nhau mới thấy hai người có đường nét khuôn mặt giống nhau.”

“Bố của Choo Young Woo trông giống ngôi sao nhạc Rock ghê.”

“Đỉnh thế! Cả một nhà đều cao hơn 1,87m à?”

“Em trai Choo Young Woo trông còn cao hơn ảnh. Chân đã dài thế rồi mà Choo Young Woo vẫn là người đàn ông thấp nhất nhà sao?”

“Wow, gen nhà này đỉnh thật.”

“Choo Young Woo vừa giống bố, vừa giống mẹ. Cả nhà đều trông như người mẫu.”

“Cả mẹ và bố đều trông rất ngầu, Choo Young Woo được thừa hưởng gen siêu việt.”