“Bảy Kiếp May Mắn” thay đổi so với nguyên tác, fan chê phim đánh mất sự độc đáo

HHT - Một số fan nguyên tác không hài lòng với việc “Bảy Kiếp May Mắn” đã thay đổi một số chi tiết, khiến phim mất đi sự độc đáo và trở nên giống với phần lớn các bộ phim thể loại tiên hiệp, huyền huyễn khác.

Vừa gia nhập đường đua phim mùa Hè 2023 là Bảy Kiếp May Mắn, được chuyển thể từ tiểu thuyết Bảy Kiếp Xui Xẻo của tác giả Cửu Lộ Phi Hương, với sự tham gia diễn xuất chính của Đinh Vũ Hề và Dương Siêu Việt.

Khi mới lên sóng, phim thu hút bởi kỹ xảo và bối cảnh đẹp mắt, nội dung hài hước xen lẫn bi thương, ngay cả Dương Siêu Việt được cho là “thảm họa diễn xuất” cũng có màn mở đầu chấp nhận được. Nhưng Bảy Kiếp May Mắn không làm vừa lòng hết tất cả người xem, có không ít fan nguyên tác bày tỏ sự thất vọng khi bộ phim đã sửa đổi một điều quan trọng so với tiểu thuyết và khiến Bảy Kiếp May Mắn mất đi điểm độc đáo nhất của nó.

Theo nguyên tác, Tường Vân (Dương Siêu Việt) vốn là một áng mây mà thần tiên hay cưỡi, tượng trưng cho điềm lành, được Nguyệt lão hóa thành người. Từ đó, Tường Vân trở thành tiểu tiên trông coi dây tơ hồng ở Nhân Duyên các.

Sơ Không (Đinh Vũ Hề) là một tiên quân trong phủ của Mão Nhật Tinh Quân, nơi đây có 12 vị tiên quân tượng trưng cho 12 tháng trong năm, và Sơ Không là vị tiên coi sóc tháng đầu tiên trong năm ở nhân gian.

Theo nguyên tác Bảy Kiếp Xui Xẻo, ngay lần đầu tiên gặp nhau, Tường Vân và Sơ Không đã cãi nhau ầm ĩ vì những lý do rất vặt vãnh, rồi… đánh nhau. Sơ Không đã quất một roi khiến chiếc quạt của Tường Vân rách bươm. Dù không phải là pháp bảo xịn sò gì cho lắm nhưng Tường Vân đã phải gom góp tiền mấy chục năm, lại còn phải năn nỉ Chức Nữ bán rẻ cho thì mới mua được. Tức tối và tiếc của, Tường Vân đã nhào lên cắn Sơ Không, còn Sơ Không thì túm tóc Tường Vân trả đũa.

Hai vị thần tiên đã đánh nhau sứt đầu mẻ trán, ầm ĩ náo loạn Nhân Duyên các, và khiến dây tơ hồng ở đây rối hết cả lên. Vì “tội” phá hỏng tương lai của những người có tình trong thiên hạ, Ngọc Hoàng phạt Tường Vân và Sơ Không phải trải qua bảy kiếp tình duyên ở nhân gian.

Chuyển thể thành phim, Tường Vân vẫn là tiểu tiên nối dây tơ hồng ở Nhân Duyên các, nhưng Sơ Không đã được “nâng cấp” thành Chiến thần lục giới. Theo Bảy Kiếp May Mắn, Sơ Không được miêu tả là hậu duệ tộc Kỳ Lân - một trong ba thần tộc lớn thời thượng cổ. Ba vạn năm trước, Sơ Không đã đánh bại Ma nữ Thương Hải - người được tiên tri sẽ trở thành ma đầu diệt thế, bảo vệ được bình an cho lục giới, nhưng đồng thời cũng bị tổn hao một nửa sức mạnh.

Ba vạn năm đã trôi qua nhưng Sơ Không vẫn chưa hồi phục lại sức mạnh. Lúc này, một lời tiên tri khác lại xuất hiện, nói rằng một ngàn năm nữa Ma nữ Thương Hải sẽ trở lại. Một lần vô tình cùng Tường Vân rơi xuống trần gian lịch kiếp thành heo rừng và hổ, Sơ Không nhận ra lịch kiếp có thể giúp mình chữa trị nguyên thần. Vì thế, Sơ Không quyết định xuống trần bảy lần trải qua tình kiếp, và chọn Tường Vân là người đi cùng, để khôi phục nguyên thần chuẩn bị nghênh chiến khi Ma nữ Thương Hải trở lại.

Nhiều fan nguyên tác bày tỏ sự thất vọng khi Bảy Kiếp May Mắn sửa đổi xuất thân của Sơ Không, bởi nó đã làm cho Sơ Không quá “bá đạo”, cũng trở nên quá nghiêm túc. Theo đó, Tường Vân lại trở thành "hiền lành" hơn, dù trong lòng ấm ức nhưng ngoài mặt vẫn khép nép, nhún nhường trước Sơ Không. Nhiều fan tiếc nuối bởi họ muốn được nhìn thấy một Sơ Không "trẩu tre" hơn; một Tường Vân không sợ trời, không sợ đất, dĩ nhiên cũng chẳng sợ gì Sơ Không trên màn ảnh.

Nhiều fan nguyên tác nhận định việc thay đổi xuất thân của nhân vật khiến Bảy Kiếp May Mắn mất đi sự độc đáo vốn có của nó. Kiểu nhân vật nam chính bá đạo - nữ chính ngây thơ đã xuất hiện quá nhiều trong các bộ phim cùng thể loại tiên hiệp, huyền huyễn khác, vì thế đã dần trở nên nhàm chán.

Một số bình luận của người xem:

“Phong cách hài hước của tiểu thuyết bắt đầu từ địa vị bình đẳng của nam nữ chính nên họ có thể đánh nhau không nể mặt mũi. Cả hai không có gì cao siêu, chỉ là hai thần tiên non nớt, bốc đồng, hiếu thắng, gây khó cho người khác ai dè cũng làm khó cho mình. Khiến địch tổn thất một ngàn, tự hại mình mất tám trăm. Phim đã làm mất đi cái hay đó.”

“Trong nguyên tác, hai nhân vật chính đều bốc đồng và liều lĩnh, vì thế mà tự gây họa cho mình. Trải qua bảy lần đầu thai, cả hai hiểu nhau hơn, có tình cảm với nhau trong quá trình giải quyết các khó khăn và trở thành người biết chịu trách nhiệm. Cái hay là xuyên suốt tác phẩm, người này vì người kia mà đã trở thành một phiên bản tốt hơn lúc ban đầu.”

“Tôi xem xong thất vọng quá ngủ không được đây này! Nguyên tác là một tiểu tiên nữ và một thần tiên coi sóc tháng đầu tiên ở nhân gian, lên phim thành chiến thần lạnh lùng và tiểu tiên nữ ngây thơ. Sao phim lại đổi thiết lập nhân vật chi vậy? Kiểu nhân vật này đã xuất hiện trong quá nhiều phim rồi, tôi xem chán lắm rồi.”