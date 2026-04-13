Học cách Kendall Jenner giải bài toán phối đồ qua việc biến tấu trang phục

HHTO - Nếu có ai đó có thể biến một bộ trang phục đơn giản trở nên nổi bật ngay lập tức, thì đó chính là Kendall Jenner. Mỗi khi bí ý tưởng phối đồ, chỉ cần lướt và xem vài hình ảnh của Kendall là lại tràn ngập cảm hứng.

Ai cũng biết Kendall Jenner thành thạo việc phối đồ và nâng cấp trang phục basic giỏi ra sao. Hàng loạt trang phục đời thường cô ấy đã chứng minh điều đó. Không những vậy, Kendall còn là một trong số những It Girl đình đám góp phần định hình xu hướng.

Đúng với phong cách của Kendall Jenner, những bộ trang phục được yêu thích nhất của cô ấy trông đơn giản đến khó tin. Outfit được xây dựng dựa trên những món đồ cơ bản, tinh tế và một chút bí quyết phối đồ nhẹ nhàng.

Kendall Jenner diện váy Reformation siêu ngắn kết hợp với bốt cao cổ khi dạo phố.

Nhóm phụ kiện gồm giày cao gót dây mảnh, ánh kim, cùng mắt kính và hoa tai hoop earrings gold là những chi tiết ngay lập tức nâng tầm bộ trang phục.

Kendall Jenner phối chiếc áo len cardigan của mình với quần jeans cổ điển và giày da đế bệt, tạo nên một dáng vẻ gọn gàng, vừa tự nhiên, vừa cổ điển.

Những bộ trang phục hằng ngày của Kendall Jenner chứng minh rằng phong cách phối đồ tối giản sẽ không bao giờ lỗi thời. Thậm chí các xu hướng chủ đạo sẽ còn được làm nổi bật lên trên nền là bộ trang phục hết sức căn bản.