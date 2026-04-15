Lưu Diệc Phi "đụng hàng" dàn hậu đình đám trong thiết kế dạ hội của Lê Thanh Hòa

HHTO - Mẫu váy xuyên thấu lấy cảm hứng từ đôi cánh được "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi diện mới đây đã từng được dàn người đẹp quốc tế, Hoa hậu Phương Linh và fashionista Quỳnh Anh Shyn từng mặc. Đây là một thiết kế khá kén dáng, vì nếu không có hình thể chuẩn, sẽ dễ bị lộ khuyết điểm của cơ thể.

Thiết kế này từng được Miss World 2023 Krystyna Pyszková trình diễn trong show giới thiệu BST Pre-Fall 2024 của NTK Lê Thanh Hòa. Nàng hậu bước ra với vai trò vedette, khoác áo choàng lông thời thượng.

Đảm nhiệm vai trò là host trong đêm Chung kết Miss Cosmo 2024, Miss International 2016 Kylie Verzosa xuất hiện bừng sáng với thiết kế váy dạ hội này. Chi tiết đính kết lông vũ ánh kim lấp lánh trên nền voan mỏng trong suốt tôn dáng người đẹp.

Tại buổi họp báo sau đêm Chung kết, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (Miss Cosmo Vietnam) 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh đã chọn thiết kế này để ra mắt truyền thông.

Fashionista Quỳnh Anh Shyn mặc thiết kế khi tới xem Victoria's Secret Fashion Show 2025.

Đương kim Miss Cosmo 2025 người Mỹ Yolina Lindquist chụp bộ ảnh với phong cách chuẩn beauty queen cùng thiết kế này. Trên nền chất liệu xuyên thấu, đội ngũ của LÊ THANH HOÀ đã dành hàng giờ đính kết thủ công để tạo nên họa tiết đôi cánh đối xứng sống động. Thiết kế cổ yếm gợi cảm được cân bằng bởi chiếc áo choàng lông sang trọng.

Lưu Diệc Phi chọn thiết kế này cho chiến dịch quảng bá toàn cầu cho một thương hiệu công nghệ. Với biệt danh "thần tiên tỷ tỷ" của màn ảnh Hoa ngữ, Lưu Diệc Phi cho thấy nhan sắc không thua kém bất kỳ Hoa hậu hay người đẹp nào khi diện thiết kế dạ hội lộng lẫy này.