Á hậu Mai Ngô được chọn là đại diện Việt Nam dự thi Miss Supranational 2026

JEANIE - Ảnh: NVCC

HHTO - Tối 13/4, Á hậu Mai Ngô chính thức trở thành Miss Supranational Vietnam 2026, cô sẽ đại diện Việt Nam dự thi Miss Supranational 2026 vào tháng 7 tới tại Ba Lan.

Người đẹp Mai Ngô tên thật là Ngô Thị Quỳnh Mai, cô từng lọt Top 18 Vietnam's Next Top Model 2013, giành danh hiệu Á quân The Face Vietnam 2016, Á quân The New Mentor - Người mẫu toàn năng 2023, Á hậu 4 cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022.

Năm 2025, tại cuộc thi Miss Charm (Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế) 2025, Mai Ngô lọt Top 12 chung cuộc và giành danh hiệu Miss Tourism Charm 2025. Người đẹp không chỉ gây ấn tượng bởi khả năng trình diễn mà còn được đánh giá cao bởi tinh thần cầu tiến, sự nghiêm túc trong nghề và khát khao chinh phục những thử thách mới.

Với nền tảng kinh nghiệm cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cô được kỳ vọng sẽ mang đến một hình ảnh phụ nữ Việt Nam tự tin, hiện đại tại Miss Supranational 2026.

Miss Supranational là cuộc thi sắc đẹp diễn ra tại Ba Lan từ năm 2009, do Hiệp hội sắc đẹp Thế giới (World Beauty Association S.A - WBA) có trụ sở ở Panama điều hành. Đây là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế lớn thuộc Big6, năm nay là mùa giải thứ 17. Dự kiến đêm Chung kết cuộc thi Miss Supranational 2026 diễn ra ngày 31/7, tại Ba Lan. Đương kim Miss Supranational là người đẹp Eduarda Braum đến từ Brazil.

Tại cuộc thi này, đại diện Việt Nam có thành tích cao nhất là người đẹp Nguyễn Huỳnh Kim Duyên với vị trí Á hậu 2 kèm giải thưởng Supra Chat, mùa thi năm 2022.

