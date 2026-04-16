Theo dõi Paris Fashion Week, bỏ túi những bản phối thời trang và thanh lịch

HHTO - Quan sát những bản phối mà các nàng thơ Pháp mang đến Tuần lễ thời trang Paris, tất cả đều toát lên vẻ thời thượng và quyến rũ.

Người ta thường nói rằng bạn có thể nhận ra ngay một cô gái Pháp qua vẻ ngoài tự nhiên, có phần phóng khoáng của họ. Từ lớp trang điểm nhẹ nhàng, tóc búi nhanh gọn chỉ trong vài phút, đến phong cách ăn mặc có chủ đích mà không hề quá cầu kỳ.

Điểm nhấn màu đỏ

Thay thế những chiếc áo cổ lọ đen bằng áo thun hoặc len mỏng nhẹ màu đỏ nổi bật. Khoác blazer màu nâu hay xám đậm bên ngoài giúp tạo điểm nhấn cho tổng thể, mà vẫn giữ được sự nhẹ nhàng.

Bên dưới họ thường chọn giày bệt da buộc dây, tăng thêm nét cá tính tinh tế. Cuối cùng là kính Wayfarer cổ điển, vậy là có ngay bộ outfit thời thượng, chuẩn thời trang Paris.

Da và ren

Hãy thử phối chi tiết da và ren theo phong cách Pháp, bằng cách chọn một chiếc áo khoác cổ cao hợp thời và chân váy satin màu hồng có ren ở gấu váy. Bộ trang phục này tạo nên vẻ ngoài cá tính nhưng vẫn uyển chuyển, nữ tính. Hoa tai và mặt dây chuyền cổ điển, kết hợp cùng kính râm phi công ngoại cỡ sẽ thêm chút táo bạo và phá cách cho tổng thể trang phục đơn giản.

Áo khoác Military

Trong số tất cả các xu hướng retro đang trở lại năm nay, mọi người mãi quan tâm đến những chiếc áo khoác da lộn mà chưa để ý đến áo khoác Military. Chúng đã bắt đầu nhen nhóm, len lỏi vào tủ đồ của các tín đồ thời trang. Và quan trọng là đã xuất hiện nhiều bất ngờ ở Tuần lễ thời trang Paris. Áo khoác Military thể hiện sự kết hợp ăn ý hiếm có giữa vẻ thanh lịch mềm mại và sự mạnh mẽ, cứng cỏi kiểu quân đội.

Họa tiết hoa hiện đại

Khoan hãy cất vội những chiếc đầm họa tiết hoa rực rỡ của mùa Xuân. Những phiên bản mix & match hiện đại với họa tiết hoa của các nàng thơ sẽ khiến bạn phải suy nghĩ lại. Lấy cảm hứng từ một vị khách bên ngoài buổi trình diễn thời trang mới nhất của Miu Miu. Chân váy chữ A dáng hộp với họa tiết hoa tươi tắn, rực rỡ khi kết hợp với áo khoác da lộn bóng bẩy, giày cao gót có khóa và tất cổ thấp đã mang đến một diện mạo hiện đại, khác lạ hơn. Cả bộ trang phục tạo nên sự pha trộn năng động giữa các tông màu, chất liệu và những điểm nhấn thời trang.