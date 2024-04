Billie Eilish hé lộ album mới tại Coachella: Chỉ một đoạn ngắn lên ngay top trending

HHT - Billie Eilish vừa hé lộ một đoạn ngắn các bài hát nằm trong album mới sắp phát hành "Hit Me Hard and Soft" tại một sự kiện bên lề lễ hội âm nhạc Coachella. Ngay lập tức, người hâm mộ nữ ca sĩ đã để lại nhiều bình luận khen ngợi.

Ngày 13/4, Billie Eilish đã có những chia sẻ xoay quanh album mới Hit Me Hard and Soft với DJ Zane Lowe. Giọng ca bad guy đã bật mí 14 giây của ca khúc mới Chihiro. Đoạn nhạc nhanh chóng được lan truyền trên khắp các nền tảng mạng xã hội và khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên".

Ngày 14/4, Billie Eilish cùng anh trai - Finneas lại tiếp tục "nhá hàng" hàng loạt các ca khúc mới ở một bữa tiệc tại lễ hội âm nhạc Coachella. Cô nàng đã nhún nhảy trên hàng loạt các ca khúc mới của mình như Chihiro, Lunch hay L’Amour De Ma Vie. Các đoạn video này hiện đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên TikTok.

Mặc dù có nhiều tạp âm của bữa tiệc, các ca khúc mới của Billie vẫn được nhận xét là đột phá so với những gì cô nàng đã quen thuộc. Sau các dòng nhạc u sầu ở những tác phẩm đầu tay hay dòng nhạc Rock mạnh mẽ ở Happier Than Ever, Billie Eilish lại tiếp tục thử sức với thể loại nhạc điện tử sôi động và lối chỉnh giọng cực kì cuốn hút trong album mới.

Hit Me Hard and Softlà album phòng thu thứ 3 của cô nàng sau album Happier Than Ever. Album sẽ được phát hành vào ngày 17/5 và sẽ không có bất kì ca khúc riêng lẻ (single) nào được phát hành trước đó.