BLINKs đếm ngược đón BLACKPINK trở lại: Săn vé concert, thực hiện thử thách thú vị

HHT - Sau khi tung teaser MV cho ca khúc "Pink Venom", BLACKPINK đã sẵn sàng cho màn trở lại hoành tráng nhất trong sự nghiệp. Hẳn nhiên, các BLINKs đang rất háo hức chào đón lịch trình sắp tới của 4 nàng công chúa nhà YG.

Điều khiến người hâm mộ mong chờ hơn cả là tour diễn toàn cầu của BLACKPINK. Chuyến lưu diễn mang tên Born Pink dự kiến đi qua 26 thành phố trên khắp thế giới. Hai đêm diễn mở màn sẽ diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc vào ngày 15 và 16/10. Sau đó, bốn cô gái sẽ có những chuyến đi đến các thành phố của Bắc Mỹ và châu Âu.

Trong năm 2023, tour diễn Born Pink sẽ diễn ra tại châu Á và Trung Đông. Sau đó, lịch trình của BLACKPINK sẽ kết thúc tại Úc và New Zealand. Đặc biệt, các tour diễn ở Bangkok (Thái Lan), Kuala Lumpur (Malaysia), Singapore, Jakarta (Indonesia), Manila (Philippines) nằm trong "mục tiêu săn vé" của fan châu Á nói chung và fan Việt Nam nói riêng. Vị trí địa lý thuận lợi, phương thức di chuyển dễ dàng là những điều giúp BLINKs rút ngắn khoảng cách với thần tượng.

Hiện tại, nhiều người hâm mộ đã lên kế hoạch về chi phí mua vé, đi lại, lưu trú... để có thể tận hưởng tour diễn lần này cùng BLACKPINK. Nhóm cũng sẽ ra mắt album thứ 2 mang tên Pink Venom trong tháng 9 năm nay.

Bên cạnh đó, BLACKPINK cũng ra mắt thử thách #PinkVenomChallenge dành cho người hâm mộ toàn cầu. Đây được xem là sự kiện mở đường cho màn ra mắt MV Pink Venom vào ngày 19/8. Theo đó, BLINKs có thể tham gia buổi đếm ngược đặc biệt vào 10h00 sáng nay (19/8) trên kênh YouTube chính thức của BLACKPINK.

Ngay sau khi BLACKPINK công chiếu MV Pink Venom, nhóm gửi lời mời tới toàn thể người hâm mộ tham gia thử thách này. BLINKs trên toàn thế giới có thể tham gia sự kiện bằng cách sáng tạo và chia sẻ công khai những điệu nhảy từ MV Pink Venom.

Sự kiện #PinkVenomChallenge sẽ diễn ra xuyên suốt đến ngày 15/9. Người hâm mộ hoàn toàn có thể mong chờ một bất ngờ đặc biệt đến từ bốn thành viên Jennie, Lisa, Rosé và Jisoo.

Tháng 6 năm nay, BLACKPINK cũng trở thành nghệ sĩ âm nhạc đầu tiên trên YouTube đạt được 75 triệu lượt đăng ký theo dõi. Tính riêng trong 12 tháng vừa qua, nhóm đã thu hút 7.2 tỷ lượt xem toàn cầu trên YouTube và nằm trong top 10 những nghệ sĩ được xem nhiều nhất năm 2021.

BLACKPINK còn nắm giữ ba vị trí trong nhóm 10 tác phẩm được xem nhiều nhất lịch sử trong 24 giờ đầu đăng tải ( #3 - How You Like That, #4 - Ice Cream và #10 - Lovesick Girls). "Nàng út" LISA cũng đã gây ấn tượng khi đạt vị trí thứ 6 trong cùng bảng xếp hạng với MV LALISA. Đến nay, cả nhóm đã có 6 video nằm trong "câu lạc bộ Tỷ view" của YouTube. Do đó, fan kì vọng sẽ tiếp tục lập thêm thành tích mới cùng Pink Venom trong lần trở lại này.