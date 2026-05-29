ChatGPT "đọc vị" cảm xúc giới trẻ: Người khen, kẻ nghi ngờ chỉ là "thảo mai"

HHTO - Trào lưu yêu cầu ChatGPT miêu tả tính cách của người dùng thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ. Không chỉ giúp đỡ trong học tập và công việc, Gen Z còn bất ngờ trước cách công nghệ “đọc vị” tính cách con người.

Trào lưu yêu cầu ChatGPT miêu tả người dùng đang là xu hướng trên mạng xã hội nhờ cách đặt tình huống độc đáo và đầy sáng tạo. Thay vì đưa ra câu hỏi trực tiếp, người dùng sẽ yêu cầu AI tưởng tượng rằng chủ nhân chiếc điện thoại đã biến mất, còn bản thân là người vô tình nhặt được thiết bị này và cần mô tả lại tính cách của người sở hữu trước đó. Dựa trên lịch sử trò chuyện, những câu từng hỏi và thông tin đã được cung cấp, ChatGPT sẽ đưa ra nhận xét và “phác họa” chân dung tính cách của người dùng.

Nhiều bạn trẻ chia sẻ kết quả AI đánh giá về mình trên TikTok. Ảnh: @tu_han_02.

Các kết quả đưa ra từ AI được đánh giá là khá sát với cảm xúc, suy nghĩ và tính cách của cá nhân người trẻ. Ảnh chụp màn hình.

Không chỉ dừng lại ở những đặc điểm bề nổi, nhiều phản hồi còn cho rằng ChatGPT có xu hướng nắm bắt cả những cảm xúc nội tâm hoặc khía cạnh ít được người dùng thể hiện ra bên ngoài. Đặc biệt, cách diễn đạt mang tính thấu hiểu của AI cũng khiến không ít người cảm thấy được an ủi và “chữa lành”.

Trước trào lưu này, cộng đồng mạng cũng xuất hiện nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng ChatGPT có khả năng nắm bắt tâm lý và xoa dịu cảm xúc của người dùng rất hiệu quả. Do đó, thay vì để quá để tâm đến những câu trả lời này, người dùng cần đủ tỉnh táo để nhìn nhận vào thực tế. Tuy nhiên, dù nhiều phản hồi bị nhận xét là mang tính “nịnh người dùng” hay “thảo mai”, không ít bạn trẻ vẫn cảm thấy đồng cảm hoặc xúc động trước những mô tả mà AI đưa ra.

ChatGPT có xu hướng nắm bắt cả những cảm xúc nội tâm của người dùng?

Bên cạnh sự thích thú, trào lưu này cũng làm dấy lên tranh luận liên quan đến quyền riêng tư và mức độ hiểu biết của công nghệ đối với con người. Trong bối cảnh AI ngày càng được sử dụng rộng rãi, các công cụ như ChatGPT không chỉ hỗ trợ tìm kiếm thông tin hay xử lý công việc mà còn dần trở thành “điểm tựa tinh thần”, giúp “gỡ rối” những cảm xúc của con người. Đáng nói, giữa áp lực và những định kiến trong đời sống hiện nay, AI đôi khi được xem như một “vùng an toàn”, nơi người trẻ có thể thoải mái tâm sự, giải tỏa cảm xúc và bộc lộ suy nghĩ cá nhân mà không quá lo ngại việc bị phán xét.

Chính quá trình tương tác thường xuyên ấy cũng khiến AI ngày càng có thêm dữ liệu để đưa ra những phản hồi sát hơn với người dùng, đồng thời cho thấy sự gắn bó và phụ thuộc ngày càng lớn của người trẻ đối với các công cụ công nghệ hiện nay.