Bộ Y tế cảnh báo về vi rút Nipah: Không ăn trái cây có dấu hiệu bị dơi hoặc chim cắn

HHTO - Theo Bộ Y tế, bệnh do vi rút Nipah hiện mới được ghi nhận rải rác tại một số quốc gia, chưa hình thành các ổ dịch lớn song có tỷ lệ tử vong rất cao, dao động từ 40-75% ở các trường hợp nhập viện. Đáng lưu ý, hiện nay chưa có vắc xin và thuốc điều trị đặc hiệu đối với bệnh này.

Từ ngày 27/12/2025 đến 26/01/2026, Ấn Độ ghi nhận 5 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do vi rút Nipah tại một bệnh viện ở bang Tây Bengal, trong đó có 2 trường hợp được xét nghiệm khẳng định dương tính. Trước tình hình này, Bộ Y tế Việt Nam đã có thông tin chính thức và đưa ra các khuyến cáo nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh.

Theo Bộ Y tế, vi rút Nipah là bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, có khả năng lây truyền từ động vật sang người, hiện tại tại Ấn Độ chủ yếu liên quan đến dơi ăn quả. Bệnh cũng có thể lây qua thực phẩm hoặc vật phẩm bị nhiễm vi rút, đồng thời có nguy cơ lây từ người sang người thông qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết, dịch bài tiết của người bệnh.

Thời gian ủ bệnh của vi rút Nipah thường kéo dài từ 4 đến 14 ngày. Người nhiễm có thể xuất hiện các triệu chứng ban đầu như đau đầu, đau cơ, nôn mửa, đau họng. Ở giai đoạn nặng, bệnh nhân có thể chóng mặt, buồn ngủ, rối loạn ý thức và xuất hiện các dấu hiệu thần kinh của viêm não cấp tính.

Đến ngày 26/1/2026, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do vi rút Nipah. Tuy nhiên, Bộ Y tế đã chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát dịch bệnh tại cửa khẩu, cơ sở y tế và cộng đồng, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các phương án đáp ứng khi có tình huống phát sinh. Bộ cũng tiếp tục theo dõi sát diễn biến dịch, phối hợp chặt chẽ với WHO và các quốc gia liên quan để triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống phù hợp và hiệu quả.

Để chủ động phòng ngừa bệnh do vi rút Nipah, Bộ Y tế khuyến cáo người dân hạn chế đến các khu vực đang có dịch nếu không thực sự cần thiết. Trong vòng 14 ngày sau khi trở về từ vùng dịch, nếu xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, đau cơ, nôn mửa, đau họng, chóng mặt, buồn ngủ, lú lẫn hoặc co giật, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh và cung cấp đầy đủ thông tin về tiền sử dịch tễ.

Bộ Y tế cũng nhấn mạnh việc thực hiện ăn chín, uống sôi; rửa sạch và gọt vỏ trái cây trước khi sử dụng; không ăn trái cây có dấu hiệu bị dơi hoặc chim cắn, gặm nhấm; tránh uống nhựa cây tươi chưa qua chế biến. Người dân không tiếp xúc gần với dơi ăn quả, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn sau khi tiếp xúc hoặc giết mổ động vật.

Ngoài ra, cần hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người nghi mắc hoặc mắc bệnh. Trường hợp chăm sóc người bệnh phải sử dụng khẩu trang, găng tay, phương tiện phòng hộ cá nhân và rửa tay sạch sẽ sau khi tiếp xúc.

Bộ Y tế khuyến nghị người dân bình tĩnh, không hoang mang, đồng thời chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Mọi thông tin liên quan có thể liên hệ Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế để được hướng dẫn cụ thể.