Bom tấn "Avengers: Doomsday": Gây choáng khi "tập hợp" hơn 27 siêu anh hùng Marvel

HHT - Sau 6 năm kể từ thành công rực rỡ của "Avengers: Endgame", biệt đội siêu anh hùng của Marvel chính thức tái hợp trong dự án "Avengers: Doomsday".

Trong một buổi livestream kéo dài gần năm tiếng rưỡi tối ngày 26/3 (giờ Việt Nam), Marvel Studios đã công bố dàn diễn viên của Avengers: Doomsday, với sự kết hợp giữa các gương mặt quen thuộc của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) và cả các diễn viên từ vũ trụ X-Men của 20th Century Fox, cùng nhiều diễn viên từ Thunderbolts và Fantastic Four: First Steps.

27 diễn viên được xác nhận sẽ tham gia

Thuộc MCU gồm có: Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Hemsworth (Thor), Tom Hiddleston (Loki), Anthony Mackie (Captain America), Paul Rudd (Ant-Man), Letitia Wright (Black Panther), Simu Liu (Shang-Chi), Danny Ramirez (The Falcon) và Winston Duke (M’Baku), Tenoch Huerta Mejía (Namor).

Thuộc vũ trụ X-Men có Patrick Stewart (Giáo sư X), Ian McKellen (Magneto), James Marsden (Cyclops) và Rebecca Romijn (Mystique), những người đã khởi đầu kỷ nguyên siêu anh hùng hiện đại với X-Men (2000). Họ sẽ sát cánh cùng Alan Cumming (Nightcrawler) và Kelsey Grammer (Beast) từ X2: X-Men United và X-Men: The Last Stand, cũng như Channing Tatum, người từng được gán với dự án Gambit và được ra mắt trong Deadpool & Wolverine.

Nhóm Thunderbolts gồm Sebastian Stan (The Winter Soldier), Florence Pugh (Yelena Belova), Wyatt Russell (U.S. Agent), David Harbour (Red Guardian), Hannah John-Kamen (Ghost), và Lewis Pullman (một nhân vật mới chỉ được biết đến với cái tên Bob).

Đội Fantastic Four cũng sẽ tham gia với Pedro Pascal (Mr. Fantastic), Vanessa Kirby (The Invisible Woman), Ebon Moss-Bachrach (The Thing) và Joseph Quinn (The Human Torch).

Theo tờ The Hollywood Reporter, mặc dù đã công bố tổng 27 diễn viên nhưng Marvel vẫn chưa tiết lộ toàn bộ dàn cast cho dự án này, và thời điểm công bố tiếp theo vẫn còn là ẩn số.

"Doctor Doom" là ai?

Marvel lần đầu công bố Avengers: Doomsday tại San Diego Comic-Con vào tháng 7/2024, gây chấn động với thông tin Robert Downey Jr. sẽ trở lại MCU sau khi khép lại vai diễn Iron Man trong Endgame.

Victor Von Doom (hay còn gọi là Doctor Doom) là một siêu phản diện thuộc Marvel Comics. Victor Von Doom xuất hiện lần đầu trong đầu truyện The Fantastic Four #5 (1962), gã được miêu tả là quốc vương của quốc gia hư cấu Latveria và là kẻ thù không đội trời chung của Bộ Tứ Siêu Đẳng.

Doctor Doom xếp hạng thứ 4 trong danh sách 101 nhân vật phản diện vĩ đại nhất mọi thời đại do Wizard bình chọn. Trong một bài báo, IGN cũng từng tuyên bố Doom là nhân vật phản diện vĩ đại nhất của Marvel, vượt lên trên cả Thanos.

Avengers: Doomsday đã được Marvel ấn định ngày phát hành vào 1/5/2026.