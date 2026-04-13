Bóng Ma Hạnh Phúc: Sao nữ đóng "tiểu tam" gây chú ý, từng được Trấn Thành nhắc tên

Thời gian gần đây, bộ phim truyền hình Bóng Ma Hạnh Phúc được bàn tán nhiều trên mạng xã hội. Xoáy sâu vào câu chuyện bi kịch hôn nhân, gia đình, dự án có sự tham gia của Lương Thế Thành, Lê Phương... tạo nên nhiều chủ đề "nóng". Trong đó, vai diễn Trang "tiểu tam" được người xem nhắc đến nhiều hơn cả.

Trong phim, Ngân Hòa thủ vai Như Trang - con gái người bạn thân của nữ chính Thanh Mai (Lê Phương đóng). Đến thăm nhà bạn cũ, Mai nhận ra bạn mình đã qua đời, còn Trang chật vật với cuộc sống nợ nần, cơ cực. Bỏ qua lời cảnh báo từ các "chủ nợ", Mai quyết định cưu mang Trang, cho cô về sống chung với gia đình. Kể từ đây, Trang toan tính chia rẽ các thành viên trong nhà Mai, đỉnh điểm là trở thành nhân tình của Dũng - chồng Mai do Lương Thế Thành thủ vai.

Trang xen vào cuộc hôn nhân của Dũng và Mai.

Trong thời gian qua, vai diễn Trang của Ngân Hòa trở thành tâm điểm tranh luận của khán giả. Đa phần, người xem dành nhiều sự chỉ trích cho nhân vật vì tính cách khó ưa và gây ức chế. Một số thậm chí còn không thể tách bạch vai diễn và diễn viên, tràn vào trang cá nhân của Ngân Hòa để "thả phẫn nộ" về Trang. Nữ diễn viên bày tỏ cảm xúc dở khóc dở cười khi màn hóa thân của mình được đón nhận, nhưng đồng thời tạo nên phản ứng bùng nổ gay gắt.

Trước khi được biết đến rộng hơn với vai "tiểu tam" trong Bóng Ma Hạnh Phúc, Ngân Hòa tham gia một số dự án nhỏ hoặc nhận những vai "thoáng qua". Một số phim tiêu biểu cô từng tham gia gồm Giao Lộ Tình Yêu, Ngốc Ơi Là Ngốc..., phim Mai của Trấn Thành (vai bạn gái của Bình Minh) và Tâm Sắc Tấm. Tuy vậy, danh tiếng của nữ diễn viên sinh năm 1996 vẫn không thể bứt phá.

Đến cuối năm 2025, Ngân Hòa trở thành tâm điểm trên mạng xã hội khi chia sẻ thông tin bản thân mắc căn bệnh suy thận giai đoạn cuối. Cô dần hạn chế đi diễn, hoạt động trên mạng xã hội mà tập trung chữa bệnh. Trước đó khoảng 2 năm, cô từng đi khám và phát hiện bị bệnh, kèm theo đó là chứng viêm gan và thiếu máu. Bài viết của cô nhanh chóng được đồng nghiệp chia sẻ, trong đó có cả Trấn Thành. Mặt khác, vai diễn trong Bóng Ma Hạnh Phúc được Ngân Hòa chăm chút, thể hiện trước khi cô ngưng diễn và vào bệnh viện chữa trị.