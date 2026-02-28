Hospital Playlist phần 3 "rải thính" mới, khán giả mong chờ nhất vì điều gì?

HHTO - Jeon Mi Do - diễn viên thủ vai Song Hwa của loạt phim "Hospital Playlist" (Bác Sĩ Tài Hoa) khiến khán giả đứng ngồi không yên khi khẳng định khả năng trở lại của mùa 3. Mùa 2 từng khép lại với nhiều điều bỏ ngỏ, càng khiến khán giả rần rần “đặt gạch hóng” ngày hội F5 Yulje tái xuất.

Trong buổi phỏng vấn với trang tin Woman Donga, Jeon Mi Do khiến các fan phim Hàn đứng ngồi không yên với lời hứa hẹn dành cho mùa 3 của series nổi tiếng Hospital Playlist. "Đạo diễn và biên kịch đã hứa rằng chúng tôi sẽ thực hiện bộ phim trong vòng 5 năm tới. Ngoài ra thì chúng tôi (nhóm F5 Yulje) cũng thường xuyên bàn luận về điều này trong nhóm chat chung và tất cả đều rất mong đợi", nữ diễn viên chia sẻ.

Bản thân Jeon Mi Do cũng tò mò về sự thay đổi của "quỷ thần" Song Hwa sau khi thành đôi với crush lâu năm Ik Jun ở cuối mùa 2. Do đó, cô hy vọng người hâm mộ có thể kiên nhẫn chờ đợi thêm trước khi đón nhận tin vui này.

Hospital Playlist lên sóng mùa đầu tiên vào tháng 3/2020. Khai thác cuộc sống thường nhật của các giáo sư 40 tuổi tại bệnh viện Yulje, loạt phim nhanh chóng "thống lĩnh" cõi mạng với cách xây dựng hài hước, cũng như những nhìn nhận sâu sắc về con người, tình bạn và tình yêu.

Tạm khép lại mùa 2 vào tháng 6/2021, "cơn sốt" Hospital Playlist vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Những chương trình ngoại truyện như show thực tế Three Meals a Day: Doctors village-living hay phần phim spin-off Resident Playbook lần lượt ra mắt đều chiếm trọn trái tim khán giả, nhưng vẫn chưa đủ để lấp đầy khoảng trống. Ngay cả đạo diễn Shin Won Ho cũng thừa nhận anh không thể làm ngơ trước sự chờ đợi dai dẳng của người hâm mộ.

Vậy thì đâu là là nỗi canh cánh khiến các fan mong đợi nhất cho mùa 3 của Hospital Playlist? "Chiến hạm" được réo tên nhiều nhất gọi tên Song Hwa - Ik Jun. Suốt 23 tập phim, khán giả không ít lần "quắn quéo" trước những khoảnh khắc bình dị, âm thầm quan tâm lẫn nhau của cặp đôi tri kỷ. Từng lỡ nhịp ở tuổi trẻ, đến tận 20 năm sau mới có thể bên nhau thì một tập phim về chuỗi ngày hẹn hò của cặp đôi dường như là chưa đủ. Bởi điều khán giả khao khát không chỉ là happy ending, mà là được chứng kiến hành trình yêu đương, quan tâm và san sẻ ngọt bùi của bộ đôi tri kỷ này.

IkSong còn từng góp mặt với vai trò cameo ở "Resident Playbook", hé lộ loạt tương tác ngọt hơn đường với tư cách người yêu khiến khán giả thêm phấn khích.

Jeong Won từng có ý định cầu hôn Gyeo Ul. Thế nhưng vì biến cố gia đình mà cô không thể có mặt tại buổi hẹn, lời cầu hôn của anh cũng bị bỏ ngỏ. Dù mối quan hệ của cả hai đã đủ vững vàng khi cùng nhau tháo gỡ những khúc mắc, fan vẫn mong đợi một màn cầu hôn thật sự của Andrea ấm áp, với sự chứng kiến của hội 99s và người mẹ Rosa siêu cấp tinh tế của anh.

Jeong Won cầu hôn "hụt", cả hai cũng nằm ngoài "tín hiệu" kết hôn từ Jun Wan và Seok Hyeong trong Resident Playbook.

Mẹ của Seok Hyeong nổi tiếng là ghê gớm và chua ngoa, đến mức làm vợ cũ của anh "chạy mất dép". Trong khi đó, Chu Min Ha thẳng thắn, sẵn sàng "chiến" đến cùng với những quan điểm vô lý của bà cũng là một viễn cảnh mẹ chồng - nàng dâu thú vị mà khán giả "đặt gạch" cho mùa 3 này.

Trong phần ngoại truyện ở Resident Playbook, "Gấu ù lì" và bác sĩ Chu Chu đã kết hôn.

Bộ đôi Bồ Câu cũng "lò vi sóng" và đón cái kết đẹp. Ở mùa mới này, khán giả hy vọng có thể đón chào một Ik Sun trưởng thành, không còn ích kỷ cho bản thân mà có thể mở rộng vòng tay xoa dịu mỗi khi Jun Wan mệt mỏi, giúp anh xóa đi nỗi sợ cô đơn.