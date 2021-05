BXH giá trị thương hiệu nhóm nữ K-Pop có bất ngờ cực lớn: STAYC làm nên điều kỳ diệu

HHT - Việc một tân binh đến từ công ty nhỏ có thể lọt vào Top 5 bảng xếp hạng giá trị thương hiệu nhóm nữ K-Pop đúng là một điều khó tin đối với chính các idol cũng như fan. Nhưng STAYC đã làm nên điều kỳ diệu đó.

Còn nhớ bảng xếp hạng chỉ số thương hiệu nhóm nữ tháng 4 đã khiến fan K-Pop sửng sốt khi nhóm Brave Girls lội ngược dòng, leo lên dẫn đầu và đẩy BLACKPINK xuống vị trí thứ hai. Và đến bảng xếp hạng tháng 5, trong khi BLACKPINK vẫn chưa thể lấy lại ngôi đầu bảng từ tay Brave Girls thì một bất ngờ mới lại xuất hiện.

Đó là nhóm nữ tân binh STAYC đứng thứ 5 nhờ màn comeback thành công với ca khúc ASAP. STAYC đến từ công ty nhỏ, vừa mới ra mắt hồi tháng 11 năm ngoái và chỉ sau nửa năm hoạt động, nhóm đã tạo được ấn tượng cực tốt với khán giả. Điểm số thương hiệu của các cô gái tăng hơn 200% so với tháng trước, đưa STAYC lọt Top cùng với Brave Girls, BLACKPINK, Oh My Girl và TWICE.

Khỏi phải nói kết quả này khiến cho STAYC bất ngờ đến thế nào, vì không dễ gì tân binh lọt được vao Top 5 của bảng xếp hạng giá trị thương hiệu. Có nhiều lý do giúp STAYC được khán giả Hàn quan tâm như các thành viên có tài năng đồng đều, ngoại hình đều rất ổn, phong cách trẻ trung đáng yêu.

Trong một show phát thanh gần đây, STAYC đã tiết lộ rằng nếu giành được cúp chiến thắng trong một chương trình âm nhạc của đài trung ương, công ty quản lý sẽ cho phép các cô gái được sử dụng điện thoại di động. Hiện giờ, STAYC vẫn chưa đứng nhất trong show âm nhạc nào nên các cô gái đang rất nỗ lực và vị trí thứ 5 ttrong BXH giá trị thương hiệu chính là phần thưởng xứng đáng cho nhóm.