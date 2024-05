Cách idol Gen 5 Wonhee ILLIT đáp trả bình luận ác ý: Không nói một lời vẫn cực ngầu

HHT - Là thành viên đầu tiên của TWICE lấn sân diễn xuất, DaHyun khiến tất cả bất ngờ khi không những thử sức ở dòng phim độc lập mà còn đóng nữ chính siêu phẩm thanh xuân “Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi” do Hàn Quốc remake.

HHT - Một lần tham gia "The Seasons", D.O. khiến fan ngơ ngác, ngỡ ngàng hết khoảnh khắc này tới khoảnh khắc khác. Bên cạnh giọng hát ấm áp, ngọt ngào vang danh, D.O. gây sốt khi thay Jennie cùng Zico biểu diễn "SPOT!", "đu trend", thực hiện challenge mà đến fan từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ được thấy anh làm.