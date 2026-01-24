Can This Love Be Translated: Kim Seon Ho ẩn ý tinh tế, hút thêm nửa triệu follow

HHTO - "Cờ xanh" Kim Seon Ho "đốn tim" khán giả trong "Can This Love Be Translated?" nhờ gu ăn mặc đậm chất hoài niệm. Nhiều bản phối của nhân vật phiên dịch viên Joo Ho Jin được cài cắm ẩn ý tinh tế, nhắc nhớ về tổ trưởng Hong Du Sik từ "Hometown Cha Cha Cha".

Hiệu ứng từ Can This Love Be Translated? (Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không?) giúp dàn sao trở thành tâm điểm thảo luận. Nam chính Kim Seon Ho hút hơn 670K người theo dõi trên Instagram chỉ trong một tuần.

Bên cạnh diễn xuất tròn vai của Kim Seon Ho, yếu tố tạo nên thành công cho nhân vật Joo Ho Jin còn nằm ở khâu tạo hình thống nhất. Mỗi bộ trang phục đều được cài cắm ẩn ý tinh tế, phản ánh tính cách và diễn biến tâm lý của nhân vật.

Nam chính Joo Ho Jin chuộng thiết kế đến từ Burberry, Ralph Lauren, mang đậm hơi thở "giàu ngầm" (quiet luxury).

Tủ đồ của chàng thông dịch viên đa ngôn ngữ Joo Ho Jin xây dựng theo tinh thần tối giản. Nam chính xuất hiện chủ yếu cùng các món đồ kinh điển như áo len, sơ mi, áo khoác dáng dài. Phom dáng vừa vặn, không quá ôm sát, những lựa chọn này tạo cảm giác về người đàn ông chững chạc, đứng đắn.

Trong bối cảnh trang trọng như tọa đàm, hòa nhạc, phiên dịch viên Joo Ho Jin chọn âu phục tối màu có phom dáng chuẩn mực. Anh tiết chế tối đa chi tiết cầu kỳ hay logo thương hiệu. Điểm nhấn chỉ xuất hiện nhẹ nhàng ở cà vạt họa tiết hay khăn quàng kẻ.

Ở những phân cảnh đời thường, Ho Jin trở nên gần gũi hơn với áo len mỏng, cardigan phối cùng quần âu nhạt màu hoặc jeans.

Các bản phối gợi nhớ tới hình ảnh "Tổ trưởng Hong" trong Hometown Cha Cha Cha. Nếu Hong Du Sik mang nét phong trần vùng biển, Joo Ho Jin là phiên bản nâng cấp với vẻ tri thức, lịch lãm của một chuyên gia ngôn ngữ.

Bối cảnh tuy khác nhau nhưng đều là "cờ xanh" mang lại cảm giác an toàn, ấm áp, vừa vặn với hình tượng "bạn trai lý tưởng" mọi fan girl đều mơ ước ở đời thực.

Ở mọi hoàn cảnh, trang phục luôn hướng đến sự gọn gàng chuẩn mực. Thời trang theo đó đóng vai trò phản ánh rõ nét tính cách hướng nội, điềm đạm của nam chính.

Bảng màu trang phục của Joo Ho Jin xoay quanh gam trung tính như be, nâu, xám, xanh navy và xanh rêu. Cách phối theo phong cách vintage, đậm màu hoài niệm giúp nam chính hòa mình vào các bối cảnh quay thơ mộng tại Nhật Bản, Canada, Ý và Hàn Quốc.

Việc hạn chế gam màu nổi không chỉ phản ánh nét trầm tư của nhân vật mà còn nêu bật vai trò của anh trong mối quan hệ với nữ chính.

Nữ minh tinh Cha Mu Hee (Go Youn Jung) được tô vẽ rực rỡ, nổi bật trong mỗi khung hình. Qua các bản phối kịch tính, mang âm hưởng gothic về đêm, khán giả cảm nhận rõ nội tâm đầy bất ổn của nhân cách Do Ra Mi.

Trong những lúc đen tối nhất của nữ chính, sự ổn định trong phong cách của Joo Ho Jin ngụ ý cho vai trò người chữa lành, đồng hành cùng cô vượt qua khủng hoảng.

Diễn biến tình cảm của nam chính cũng được khéo léo thể hiện qua thời trang. Ở giai đoạn đầu, cặp đôi ăn diện độc lập, mỗi người một vẻ. Khi anh có dấu hiệu "rung rinh", các bộ cánh được điểm thêm mảng màu sáng, đồng điệu với nữ chính.