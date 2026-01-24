Single's Inferno 5: Hoa hậu Trái Đất thành "phản diện" vì động thái gây tranh cãi

HHTO - Sau Gwan Hee, Si An, show hẹn hò "Địa Ngục Độc Thân" ghi nhận thêm một "cờ đỏ" gây tranh cãi dữ dội là Choi Mina Sue. Nàng hậu khiến dàn bình luận viên ức chế vì tâm lý diễn biến hỗn loạn, cư xử thiếu tinh tế.

Sau 4 tập đầu tiên của Single’s Inferno (Địa Ngục Độc Thân) 5, Choi Mina Sue thống trị thời lượng lên sóng. Mỹ nhân 9X dù xuất hiện muộn, vẫn dẫn đầu với hơn 30 phút có mặt.

Choi Mina Sue gây ấn tượng mạnh mẽ ngay khi xuất hiện ở tập 2. Bình luận viên nhận xét Mina Sue nổi bật nhờ nhan sắc sang trọng, mang vẻ tươi mới. Trong buổi bầu chọn hảo cảm đầu tiên, Mina cũng là cái tên được dàn cast nam yêu thích nhất, dẫn đầu với 3/5 phiếu.

Choi Mina Sue có buổi hẹn hò tại Đảo Thiên Đường đầu tiên cùng Lim Su Been. Tại đây, tính cách chân thật của người chơi nữ giúp cô có được thiện cảm của khán giả.

Tuy nhiên, dư luận dần đổi chiều sau nhiều hành động "cấn cấn" của Mina Sue. Trở về từ Đảo Thiên Đường, dàn cast bước vào thử thách chụp hình đôi.

Mina Sue đến lượt ở vị trí thứ 5/6 trở nên bối rối, đọc nhầm tên những người đã được chọn. Dù chia sẻ bản thân gặp khó khăn khi lựa chọn nhưng cô vẫn chọn tới 2 sao nam để dành được lợi thế chiến thắng cao hơn, khiến tình hình trở nên khó xử.

Bình luận viên nhận xét Mina Sue đã thể hiện vốn từ tiếng Hàn phong phú ở đoạn đầu show nên khó hiểu với thái độ của người chơi nữ lúc này. Một số ý kiến phỏng đoán Choi Mina Sue cố tình gọi nhầm tên Seung Il (người đã được chọn) như cách thể hiện ý tứ.

Chỉ trích về Mina Sue leo thang đến đỉnh điểm ở nửa sau tập 4. Người chơi nữ 'thả thính" quá nửa dàn thí sinh nam qua các câu hỏi. Bất kỳ ai thể hiện sự chú ý, tình cảm của Mina Sue ngay lập tức "đảo chiều".

Ban bình luận nói về Choi Mina Sue.

Theo phân tích của ban bình luận, Su Been để mắt đến Mina Sue nhất. Cô giữ Su Been bên mình nhưng lại bỏ phiếu tim đỏ cho Sung Hun, đồng nghĩa với việc ưu tiên anh này nhất. Ở Truth Game, cô lại muốn hẹn hò Sung Min. Sau khi biết mình có trong "danh sách chờ" của Seung Il, Mina Sue lại thú nhận nghiêng hẳn tình cảm về Seung Il.

Trong phân cảnh khi Min Gee thể hiện tình cảm trực diện tới Seung Il, người xem bắt gặp Mina Sue có khoảnh khắc "đảo mắt" khó hiểu. Sau buổi đốt lửa trại, Mina Sue chủ động tới đề xuất nói chuyện riêng với Su Been. Ngay sau đó, Seung Il tới hỏi, Mina Sue lại thể hiện ý muốn rời đi cùng Seung Il. Trong teaser tập sau, người xem choáng váng khi Mina Sue tiếp tục mở rộng đối tượng tìm hiểu mới.

Trường hợp của Choi Mina Sue gợi nhớ tới "cờ đỏ" Gwan Hee (mùa 3), Si An (mùa 4). Netizen cho rằng việc tìm hiểu nhiều người trong bối cảnh show hẹn hò là bình thường, tuy nhiên điểm gây ức chế nằm ở thái độ thiếu tinh tế của người chơi.

Tâm lý tình cảm hỗn loạn với tận 4 đối tượng của Mina Sue gây khó chịu, đặc biệt là đối với khán giả châu Á. Người xem hoài nghi Mina Sue tìm kiếm tình yêu, hay chỉ "quậy đục nước" để gây chú ý.

Ở phía còn lại, một số người bênh vực rằng Mina Sue chỉ đang "sống thật" với cảm xúc. Một số phân cảnh gây tranh luận có thể là do evil-edit (cắt ghép ác ý).

Choi Mina Sue, sinh năm 1999, tự giới thiệu là sinh viên ngành Truyền thông tại ĐH Illinois ở Mỹ, hiện đang thực tập tại hãng mỹ phẩm khởi nghiệp.

Cô sinh ra tại Úc, là người đẹp Hàn Quốc đầu tiên đăng quang Miss Earth, cô giành vương miện cuộc thi này năm 2022. Trước Single's Inferno, Mina từng đóng phim, tham gia show sinh tồn trí tuệ Penthouse: War of Desire.