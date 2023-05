Cannes 2023: "The Idol" nhận tràng pháo tay dài 5 phút nhưng Knet lại ái ngại cho Jennie

HHT - Sau khi "The Idol" ra mắt tại LHP Cannes 2023, trang Variety đã đăng một bài viết cùng dòng tweet hé lộ nội dung phim có những cảnh quay "quá bạo". Điều này khiến Knet tỏ ra ái ngại cho Jennie (BLACKPINK) với bộ phim đầu tay.

Theo bài viết của trang Variety, The Idol đã chiếu 2 tập đầu tiên tại Liên hoan phim Cannes 2023 và có nhiều phân cảnh nhạy cảm. Bài viết và dòng tweet dẫn dắt về phim thu hút sự chú ý của cư dân mạng Hàn trên diễn đàn theqoo. Nhiều người lo ngại đây là một bộ phim "quá bạo" để Jennie gật đầu tham gia. Một số lo lắng không biết Jennie có mặt trong những cảnh nhạy cảm này hay không:

"Jennie xuất hiện những cảnh đó không thế? Tại sao chứ?

"Tôi hơi rùng mình đấy!"

"Có chắc đây là series phim mà Jennie tham gia không đó?"

Jennie ra mắt với tư cách idol K-Pop cùng những khác biệt trong văn hóa Á - Âu có lẽ là điểm khiến nhiều cư dân mạng bất ngờ với việc Jennie xuất hiện trong một bộ phim "quá bạo". Dẫu vậy, The Idol dường như nhận được phản hồi khá tích cực tại LHP Cannes 2023 khi truyền thông tiết lộ phim nhận được tràng pháo tay dài 5 phút sau khi công chiếu.

The Idol dự kiến lên sóng vào ngày 4/6 trên HBO. The Idol được sản xuất bởi The Weeknd và Sam Levinson, kể về chuyện tình của ca sĩ nhạc Pop tên là Jocelyn (do Lily-Rose Depp thủ vai) và lãnh đạo một giáo phái bí ẩn (do The Weeknd thủ vai).

Hiện tại vẫn chưa có thông tin chính xác về vai diễn mà Jennie đảm nhận trong bộ phim. Dựa vào trailer, teaser của phim, nhiều khán giả dự đoán Jennie sẽ đảm nhận vai một người bạn/ chị em thân thiết với nữ chính Jocelyn. Cũng có tin đồn Jennie chỉ đảm nhận vai trò cameo, vai phụ ít đất diễn. Dù vậy, vì đây là vai diễn đầu tay của Jennie, người hâm mộ đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để ủng hộ cho màn ra mắt với vai trò mới của thần tượng.