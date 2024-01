Cặp đôi IU - Lee Jong Suk sau 1 năm bị Dispatch khui tin hẹn hò: Ít khi nhắc đến nhau

HHT - Người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng trước thông tin được đăng tải trên tạp chí Vogue Thái Lan về việc Lisa sẽ dấn thân vào con đường diễn xuất. Cô cũng từng xuất hiện cùng diễn viên chính của "The Walking Dead" - Norman Reedus.

HHT - Xuất hiện với vai trò khách mời trong chương trình "Suchwita" do SUGA (BTS) làm chủ xị, IU bất lực khi liên tục bị bạn đồng niên "pressing" tới cùng. Cô cũng bật mí lí do bỏ lỡ cơ hội hợp tác với RM (BTS) khiến fan tiếc hùn hụt.

HHT - Chẳng kém bảng nữ, bảng xếp hạng (BXH) Top 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2023 (The 100 Most Handsome Faces Of 2023) cũng đầy những thay đổi bất ngờ. Trương Triết Hạn - người đang bị "phong sát" hơn 2 năm nay tại C-Biz bất ngờ lọt Top 10.