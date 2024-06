"Câu Chuyện Hoa Hồng" ngoài nhan sắc của Lưu Diệc Phi còn có gì mà gây sốt?

HHT - Park So Yi là nhân tố sáng hút khán giả của "The Atypical Family" (Dù Tôi Không Phải Người Hùng). Nhìn lại quá trình mới bước chân vào nghiệp diễn của cô, Knet bất ngờ về "thỏ con" So Yi ngày càng trưởng thành cả về ngoại hình tới diễn xuất.