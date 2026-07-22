"Cây đom đóm" đang "gây sốt" tại Huế: Điểm check-in về đêm không thể bỏ lỡ

HHTO - Gần đây, hình ảnh một tán cây cổ thụ giữa lòng cố đô Huế tỏa ánh sáng rực rỡ như chứa hàng trăm đốm sáng đom đóm bất ngờ "phủ sóng" nhiều nền tảng mạng xã hội. Không chỉ là tọa độ lý tưởng để tận hưởng làn gió đêm mát rượi bên bờ sông Hương, vòm cây lung linh này còn trở thành địa điểm "săn ảnh", thu hút đông đảo bạn trẻ tìm đến ghi lại những khoảnh khắc huyền ảo.

Xuất hiện trong những video "gây sốt" mạng xã hội nhờ vẻ đẹp thơ mộng, "cây đom đóm" tại Công viên Lê Lợi đang là tọa độ check-in được giới trẻ "săn đón" tại Huế. Đón trọn làn gió đêm mát rượi thổi vào từ bờ sông Hương, vòm cây rực sáng lung linh này không chỉ mang đến một không gian chụp ảnh đầy kỳ ảo mà còn được đông đảo netizen ví von là điểm hẹn hò lãng mạn khi đêm về.

Toàn cảnh không gian thoáng đãng quanh "tán cây đom đóm" ở công viên Lê Lợi. (Nguồn: @ploy.uht)

Tuy nhiên, sự thật đằng sau khung cảnh kỳ ảo này chính là hệ thống đèn chiếu nghệ thuật hiện đại được lắp đặt xung quanh. Các chùm ánh sáng li ti soi sáng trên tán lá rộng lớn, kết hợp cùng những làn gió đêm nhè nhẹ làm lay động vòm lá, vô tình tạo ra hiệu ứng chuyển động sống động như thể hàng trăm chú đom đóm đang lập lòe bay lượn. Bên cạnh đó, khu vực xung quanh gốc cây cũng được tô điểm thêm bằng các mô hình đèn trang trí độc đáo, tạo nên không gian ánh sáng đồng bộ, đẹp mắt khi lên hình.

(Nguồn: @chillcungyang)

Tán cây cổ thụ tại công viên Lê Lợi trở nên lung linh rực rỡ nhờ hiệu ứng ánh sáng đèn chiếu nghệ thuật khi đêm xuống. (Nguồn: @chuyenlaca_)

Nằm ở vị trí công viên ven sông, nơi đây đã trở thành điểm hẹn hò, dạo mát lý tưởng của giới trẻ cũng như du khách. Về đêm, khi công viên lên đèn, rất đông các bạn trẻ đến đây ngồi trò chuyện, thưởng thức ẩm thực đường phố hay đơn giản là ngắm dòng sông Hương êm đềm. Với những ai đam mê chụp ảnh và sáng tạo nội dung, chỉ cần đứng ở góc chéo cách cây khoảng vài mét, chọn góc máy từ dưới hất lên là có thể bắt trọn tán cây kỳ diệu và sở hữu ngay những đoạn video mang đậm màu sắc cổ tích.

Người dân và du khách thích thú ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng bên gốc "cây đom đóm" rực rỡ. (Nguồn: @vuthongdong)

"Cây đom đóm" phát sáng huyền ảo tại công viên Lê Lợi thu hút đông đảo bạn trẻ đến chụp ảnh và tận hưởng không gian đêm mát mẻ bên sông Hương. (Nguồn: @chuyenlaca_)

Không chỉ đơn thuần là một trào lưu check-in thoáng qua, "cây đom đóm" hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến không thể bỏ lỡ của du khách khi khám phá thành phố Huế về đêm. Nếu có dịp ghé thăm cố đô, bạn đừng quên dạo bước bên bờ sông Hương để tận mắt chiêm ngưỡng và lưu lại những khung hình lung linh dưới tán cây độc đáo này nhé!