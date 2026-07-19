Thực đơn yến mạch gia nhập đường đua món tủ của Gen Z, ngon từ mặn đến ngọt

HHTO - Băn khoăn với câu hỏi “Hôm nay ăn gì?” hay “Món nào ngon bổ rẻ” đôi khi lại khiến việc vào bếp trở nên thử thách hơn bao giờ hết. Ăn ngoài thì “đau ví”, đi chợ phải mua đủ thứ nguyên liệu. Để nhà Hoa bật mí cho bạn thực đơn healthy từ món mặn đến món ngọt làm từ yến mạch. Chỉ trong 1 phút 30 giây, bạn đã có ngay món khoái khẩu với muôn vàn kiểu biến tấu hấp dẫn.

Cơm rang yến mạch - Bữa sáng “cứu tinh” cho ngày dài năng lượng

Bạn đã quá quen thuộc với dạng cơm rang truyền thống được làm từ các loại gạo như gạo hạt dài khô dẻo vừa phải, gạo lứt… Vậy còn ngần ngại gì mà không thử “đổi gió” bằng cách kết hợp cùng yến mạch cán mỏng và cà rốt, đậu que kèm theo trứng với ức gà. Công thức này đơn giản tới mức Gen Z sẵn sàng “lăn vào bếp”.

Cơm rang yến mạch. Ảnh: Bảo Châu.

Bước đầu tiên, bạn cắt nhỏ đậu que và cà rốt bỏ riêng vào tô. Sau đó đập 2 quả trứng trộn đều 50 gram yến mạch tương đương khoảng 5 muỗng. Giữa lúc đợi yến mạch nở thì chiên chín đậu que và cà rốt. Tiếp theo hãy rang hỗn hợp yến mạch và trứng thật ráo nước kèm theo phần cà rốt đậu que mới chiên. Cuối cùng thì nêm nếm cho thật vừa vị rồi đổ ra tô thưởng thức thôi!

Tiramisu matcha yến mạch - “ngon xinh iu” trong từng lớp bánh

Nếu bạn là một tín đồ matcha chân chính và yêu bánh ngọt thì Tiramisu Matcha Yến mạch chính là tổ hợp chân ái dành cho bạn. Khuấy đều yến mạch với sữa và matcha rồi đun nóng phần nguyên liệu đã trộn dưới lửa nhỏ trên chảo cho đến khi đạt đến độ sánh mong muốn rồi để qua đêm hoặc để nguội khoảng 15 - 20 phút trong tủ lạnh nếu muốn ăn liền. Kế đến xếp xen kẽ cùng lớp sữa chua Hy lạp, kem phô mai hoặc loại sữa chua mà bạn thích.

Bánh tiramisu matcha yến mạch khuấy đảo cộng đồng mê matcha. Ảnh: Bảo Châu.

Khép lại bằng một lớp bột matcha phủ đều bề mặt, hòa quyện nên hương vị thơm lừng tinh hoa đan xen sự ngọt nhẹ của sữa chua và chút đắng chát matcha. Gợi ý nhẹ cho bạn là nên chọn sữa chua Hy Lạp siêu giàu protein và kiểm soát cân nặng cực tốt! Đơn giản vậy thôi là bạn đã có phần bánh không kém cạnh gì bánh tại tiệm đâu nha.

Smoothie yến mạch thanh long - Bật mood ngày hè không lo nổi mụn

Muốn đẹp da mà chưa cai được trà sữa? Vậy câu trả lời thần kì dành cho bạn chính là smoothie yến mạch thanh long chuẩn phim học đường Âu Mỹ. Chẳng cần nguyên liệu quá phức tạp, chỉ với thanh long và yến mạch cùng sữa tươi hoặc sữa hạt, bạn đã có thể “hô biến” nên một ly smoothie yến mạch thanh long vừa “mlem” vừa ngon mắt. Xay nhuyễn tất cả nguyên liệu đến khi đạt được độ mịn mong muốn, nhớ thêm chút đá viên để nước uống mát lạnh ngon hơn nữa nha.

Hương vị “dịu keo” thanh ngọt của thanh long quyện hòa cùng sự hài hòa với yến mạch mang đến một cảm giác dễ chịu khi nuốt từng ngụm một. Smoothie thanh long còn là chiến sĩ diệt mụn ẩn mà không quá nhiều đường để làn da của bạn mịn màng và “sáng tỏa” hơn đó.

Smoothie yến mạch thanh long. Ảnh: Bảo Châu.

Bạn có thể dành buổi sáng và buổi trưa để eat-clean với yến mạch. Sau 1-2 tuần, chúng mình sẽ thon dáng, đẹp da hơn đáng kể. Từ món mặn đến món ngọt, từ bữa sáng đến bữa xế, yến mạch đều có thể đồng hành cùng bạn theo nhiều cách khác nhau. Đừng ngần ngại thử thêm những sự kết hợp mới để tìm ra món tủ của riêng mình.