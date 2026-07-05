“Sống chậm mà chill” tại một trong những ngôi làng đẹp nhất châu Á - Tả Van

HHTO - Mùa Hè là thời điểm lý tưởng cho những chuyến đi xa. Nếu bạn đang tìm kiếm điểm dừng chân cho chuyến đi sắp tới, Tả Van - bản làng yên bình giữa núi rừng Tây Bắc hứa hẹn sẽ là địa điểm mới đáng để trải nghiệm.

Tả Van là một bản làng nằm cách trung tâm Sa Pa (thuộc tỉnh Lào Cai) 12 km, là nơi sinh sống của đồng bào Giáy và H’Mông. Nằm nép mình giữa thung lũng xanh mát và những sườn núi hùng vĩ, Tả Van mang đến khung cảnh thiên nhiên nguyên sơ đến ngoạn mục và được tờ South China Morning Post (Hong Kong) bình chọn vào danh sách những ngôi làng đẹp nhất châu Á vào tháng 7/2025.

Ảnh: Duy Mạnh

Với vị trí địa lý đắc địa và không quá xa so với trung tâm Sa Pa, Tả Van thuận tiện để di chuyển bằng cả ô tô lẫn xe máy. Dọc theo tỉnh lộ 152, du khách có thể vừa trải nghiệm phượt vừa chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên xung quanh như núi rừng hay những thửa ruộng bậc thang đặc trưng của Tây Bắc. Các đoạn đường đến Tả Van cũng được nhiều du khách trước đó “rì viu” là thuận tiện, rộng rãi. Dù cũng có một số đoạn đường xấu và quanh co đặc trưng của địa hình miền núi, nhưng nhìn chung, việc di chuyển cũng không quá khó khăn.

Thời điểm lý tưởng nhất để ghé thăm bản làng là từ tháng 4 đến tháng 10. Nếu tháng 4 - tháng 5 là mùa nước đổ, tháng 9 - tháng 10 là lúc các thung lũng được nhuộm vàng bởi màu lúa chín, thì giai đoạn tháng 6 - tháng 7 là lúc Tả Van đang bước vào mùa lúa xanh. Những thửa ruộng bậc thang trải dài trong sắc xanh mướt, tạo nên khung cảnh yên bình và đầy sức sống.

Video: @thodiasapa.

Hòa mình vào thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa bản địa

Không quá xô bồ, đông đúc như bản Cát Cát, Tả Van “lowkey” hơn, vẫn giữ được vẻ bình yên và phù hợp cho những ai muốn tìm một khoảng nghỉ để sống chậm, nghỉ ngơi hay đơn giản là tìm một nơi để “chữa lành” sau thời gian dài học tập, làm việc vất vả.

Ảnh: Duy Mạnh.

Đến với Tả Van, du khách có thể tự do trekking tản bộ để nhìn ngắm những thung lũng bao la hay những hàng mây lững thững trôi. Đối với những ai yêu thích thư giãn, việc ngồi nhâm nhi một tách cà phê và tận hưởng khung cảnh “trời cho” này cũng là trải nghiệm đáng thử. Đặc biệt, trong những năm gần đây, khu vực cũng có thêm nhiều quán cà phê và homestay mang vibe vô cùng gần gũi với thiên nhiên và giới trẻ, góp phần mang đến cho Tả Van vẻ đẹp được ví như một “Chiang Mai thu nhỏ”.

Ảnh: Duy Mạnh.

Gen Z cũng có thể cảm nhận gần gũi hơn những nét văn hóa dân tộc nơi đây thông qua sự đa dạng của ẩm thực. Đến Tây Bắc, chắc chắn bạn không thể bỏ lỡ các món ăn truyền thống quen thuộc như cơm lam, gà nướng mắc khén và các loại rau địa phương tùy theo mùa. Đĩa gà nướng thơm lừng ăn cùng cơm lam mềm dẻo và nóng hổi giữa tiết trời man mát chắc chắn sẽ gây “thương nhớ” nhiều vị khách ghé thăm.

Ngoài ra, du khách còn có cơ hội trải nghiệm dịch vụ tắm lá thuốc truyền thống của người Dao đỏ ngay tại địa phương. Khác với các spa ở thành phố, những bài thuốc tại đây được chế biến từ các loại lá và thảo dược tự nhiên do chính người dân bản địa thu hái trên rừng. Sau một ngày dài khám phá, được ngâm mình trong bồn nước lá thuốc, kết hợp massage và ngâm chân bằng thảo mộc sẽ giúp du khách xua tan mệt mỏi và tái tạo năng lượng một cách hiệu quả.