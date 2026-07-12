Từ TP.HCM đi Vũng Tàu bằng xe buýt điện 172: Chuyến vi vu vừa tiết kiệm vừa xanh

HHTO - Xu hướng di chuyển bằng phương tiện công cộng ngày càng được nhiều bạn trẻ ưu tiên nhờ chi phí hợp lý và thân thiện với môi trường. Mới đây, tuyến xe buýt 172 kết nối TP.HCM - Vũng Tàu thu hút sự quan tâm của Gen Z bởi chi phí "hạt dẻ", trải nghiệm chất lượng và thân thiện với môi trường.

Tưởng chừng hành trình di chuyển từ TP.HCM đến Vũng Tàu chỉ gắn với những chuyến xe khách hay xe limousine quen thuộc, nhưng mới đây xe buýt điện chuyến 172 đã trở thành lựa chọn của nhiều bạn trẻ nhờ mức giá “mềm” phù hợp với học sinh, sinh viên mà trải nghiệm vẫn chất lượng không hề thua kém.

Giá vé tuyến xe buýt điện đi Vũng Tàu dao động từ 30.000 đến 110.000 đồng/lượt tùy chặng. Nếu hành khách muốn di chuyển trọn tuyến từ TP.HCM đến Vũng Tàu thì mức giá sẽ là 110.000 đồng/lượt. Dù không có chính sách trợ giá hay miễn phí vé như những tuyến khác, nhưng mức giá của chuyến 172 vẫn được nhiều người đánh giá là tương đối dễ chịu, chỉ bằng khoảng một nửa so với các loại xe khách thông thường.

Ảnh: Trần Đại.

Đặc biệt, thông qua phương thức thanh toán không tiền mặt, các ứng dụng giao dịch điện tử như Shopee Pay cũng hỗ trợ thêm nhiều mã giảm giá hay voucher tiết kiệm để các bạn trẻ “săn deal”.

Người di chuyển được khuyến khích tải app MultiGo để theo dõi đầy đủ các lịch trình, thời gian của chuyến, lẫn mua vé thanh toán. Ảnh: @nghiangocnguyen.

Thông thường, xe sẽ khởi hành từ các bến ở trung tâm TP.HCM đi qua hầm sông Sài Gòn, đường Mai Chí Thọ đến cao tốc Long Thành - Dầu Giây rồi đến quốc lộ 51. Xuyên suốt quá trình di chuyển, xe sẽ dừng tại các trạm dừng chân để hành khách có thể đi vệ sinh, mua đồ ăn hoặc đặc sản địa phương làm quà lưu niệm. Với lộ trình này, thời gian di chuyển từ TP.HCM đến Vũng Tàu dao động khoảng 3 giờ trong điều kiện giao thông thuận lợi.

Ảnh: Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng TP.HCM.

Mới đây, theo trang thông tin chính thức của Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng TP.HCM, tuyến xe buýt 172 cũng được tăng chuyến đáng kể, gần như là gấp đôi để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp hè. Số chuyến mỗi ngày tăng từ 48 lên 84 và số phương tiện hoạt động từ 12 lên 23 xe.

Ảnh: Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng TP.HCM

Thời gian hoạt động của tuyến cũng được kéo dài đáng kể. Cụ thể, tại Bến xe buýt Sài Gòn, xe phục vụ từ 4h30 đến 21h30, thay vì 5h00 đến 19h30 như trước. Trong khi đó, tại Bến xe Vũng Tàu, khung giờ hoạt động được điều chỉnh từ 4h00 - 18h20 lên 4h30 - 21h30. Hơn nữa, xe buýt điện tuyến 172 còn hấp dẫn bởi trải nghiệm chất lượng và tiện nghi. Xe thuộc dòng xe Kim Long, chạy bằng điện nên khi di chuyển, động cơ nhẹ và chạy vô cùng êm. Ngoài ra, trên xe còn có Wi‑Fi miễn phí và máy lạnh đầy đủ như các xe khách khác, khiến hành trình di chuyển cũng trở nên thoải mái và dễ chịu hơn.

Có thể thấy, tuyến xe buýt 172 vừa mang đến thêm một lựa chọn du lịch tiết kiệm, phù hợp cho người dân "đổi gió" trong Hè này, vừa góp phần khuyến khích việc sử dụng phương tiện công cộng, hướng đến lối sống xanh và thân thiện với môi trường hơn.