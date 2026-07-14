Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Ảnh-Clip hay

Google News

Giới trẻ rủ nhau đi Đà Lạt "làm vua chúa", cộng đồng mạng được phen cười ngất

Hoàng Yến (Tổng hợp)

HHTO - Gần đây, TikTok bất ngờ lên xu hướng loạt video Gen Z check-in hóa trang làm vua chúa tại Dinh Bảo Đại, Đà Lạt. Trào lưu mới này không chỉ là hoạt động thú vị để trải nghiệm cùng hội bạn mà còn thu hút nhiều sự chú ý, khiến cộng đồng mạng được phen cười ngất.

Từ trước đến nay, Đà Lạt luôn được xem là “điểm hẹn” lý tưởng để chữa lành - nơi các bạn trẻ thành thị tìm đến để nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng. Bên cạnh những quán cà phê hay địa điểm healing quen thuộc, Gen Z cũng rủ rê nhau thử những trải nghiệm độc lạ. Một trong số đó là trào lưu hóa thân thành vua chúa tại Dinh Bảo Đại đang hot trên các nền tảng mạng xã hội.

Video: @innhiinek.

Địa điểm “bão tim” này thuộc Dinh III Bảo Đại. Để đến với khu vực chụp hình, du khách phải mua vé tham quan với giá 60.000 đồng cho người lớn và 40.000 đồng cho trẻ em dưới 1m2. Hơn nữa, nếu muốn thuê trang phục, Gen Z cũng phải trả thêm 90.000 đồng/bộ cho người lớn và 60.000 đồng/bộ cho trẻ em.

Video: @vyvi_cuti.

Khu vực cho thuê trang phục cũng vô cùng đầy đủ và đa dạng từ trang phục vua, thái tử cho đến hoàng hậu, công chúa. Bên cạnh trang phục, nhiều phụ kiện như mấn, quạt, hài hay chiếu chỉ cũng rất phong phú, giúp du khách "tha hồ" lựa chọn.

Sau khi thuê trang phục, các bạn trẻ sẽ có nhiều không gian để lựa chọn góc chụp, gồm kiệu công chúa, ngai vàng của vua, v.v... Toàn bộ bối cảnh từ đường nét, hoa văn đến các đạo cụ như đàn bầu, đao, kiệu vua đều được trang trí vô cùng chỉn chu nhằm tái hiện chân thật kiến trúc cung đình thời xưa.

Video: @vybeauty_277.

Ngoài ra, để phục vụ cho việc “sống ảo”, khu vực còn có các chú nhiếp ảnh gia luôn túc trực sẵn sàng hỗ trợ tại chỗ nếu du khách mong muốn sử dụng dịch vụ. Chỉ với 10.000 đồng/tấm, du khách không chỉ được chụp ảnh mà còn được hỗ trợ tận tình từ khâu chỉnh đèn, hướng dẫn tạo dáng đến góc chụp. Nếu muốn mang về một món quà lưu niệm, khách tham quan cũng có thể trả thêm phí để in ảnh liền tại chỗ.

Hoà theo dòng sự kiện, nhiều bạn trẻ còn ghép hình ảnh hóa thân thành vua chúa của mình vào mẫu CapCut “Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ” - template đã quen thuộc gắn liền với những video về Đà Lạt.

bia-2026-13.png
Nhiều người xem cũng "flex" thành quả "đu trend" của mình dưới phần bình luận.

Những đoạn video hài hước nhanh chóng được lan truyền trên TikTok, thu hút nhiều tương tác từ cộng đồng mạng, đồng thời biến việc trải nghiệm hóa thân tại Dinh III Bảo Đại trở thành một “checklist” không thể bỏ lỡ khi đặt chân đến “thành phố ngàn hoa”.

1485cover.jpg
Hoàng Yến (Tổng hợp)
#sống ảo #Đà Lạt #vua chúa #Dinh Bảo Đại #du lịch #TikTok #xu hướng #viral #trào lưu #trải nghiệm #hè 2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục