Từ điển du lịch mới của Gen Z: "Tái định nghĩa" những chuyến đi, đề cao cảm xúc

HHTO - Gần đây, những chuyến du lịch ngẫu hứng, đề cao cảm xúc đang dần thay thế lối trải nghiệm theo lịch trình quen thuộc. Cũng từ đó, nhiều thuật ngữ mới về du lịch như "Micro-cation" hay "Room-rotting" ra đời, phản ánh cách thế hệ trẻ đang định nghĩa lại những hành trình khám phá.

Khoảng nghỉ để “sạc lại năng lượng”

Giữa nhịp sống tất bật hiện nay, du lịch không còn đơn thuần là khám phá điểm đến mà còn là cách để nghỉ ngơi, cân bằng cảm xúc sau những ngày học tập và làm việc căng thẳng. Từ đó, hàng loạt thuật ngữ mới ra đời để gọi tên những kiểu du lịch đề cao trải nghiệm tinh thần.

Trong đó, Menty B Travel là những chuyến đi nhằm "chữa lành", giúp Gen Z vượt qua cảm giác quá tải hoặc kiệt sức. Why-cation nhấn mạnh việc lựa chọn chuyến đi dựa trên nhu cầu cảm xúc thay vì một điểm đến cụ thể.

Room-rotting là xu hướng du lịch đề cao việc "ở nhiều hơn đi". Thay vì liên tục di chuyển, người trẻ lựa chọn dành phần lớn thời gian tại homestay hoặc khách sạn để nghỉ ngơi, đọc sách, ngắm cảnh và "sống chậm lại".

Còn Micro-cation là những kỳ nghỉ ngắn hạn từ 1 đến 3 ngày, phù hợp với quỹ thời gian và ngân sách “có hạn” của Gen Z, giúp họ tái tạo năng lượng, "đổi gió" hay chỉ đơn giản là tận hưởng cuộc sống.

Video: @nguoitre.songchill.

Khi những hành trình bắt đầu từ sự ngẫu hứng

Nếu trước đây những chuyến đi thường gắn liền với lịch trình chi tiết, thế hệ trẻ hiện nay lại ưu tiên những chuyến đi linh hoạt, ngẫu hứng và đề cao cảm xúc hơn.

Ảnh: @lifestyleasiaindia.

Các khái niệm như Mirror Trip, De-influenced Travel hay Anti-itinerary Trip cũng lần lượt phản ánh xu hướng này.

Mirror Trip hướng đến những địa điểm dựa vào sở thích, cá tính cá nhân thay vì chạy theo các điểm đến nổi tiếng hay lịch trình có sẵn. Tương tự, Anti-itinerary Trip là kiểu du lịch nói "không" với những lịch trình có sẵn, ưu tiên những địa điểm được quyết định bởi tâm trạng và sự ngẫu hứng của Gen Z.

Điển hình như hiện nay, nhiều người trẻ đến Đà Lạt chỉ để ghé những quán cà phê yêu thích, săn các cửa hàng đồ thủ công hay dạo quanh khu chợ địa phương, thay vì cố gắng ghé đủ mọi địa điểm du lịch đông đúc.

Còn "De-influenced Travel" khuyến khích khám phá những điểm đến ít nổi tiếng thay vì các địa điểm đang viral trên những nền tảng mạng xã hội.

Tương tự, "Canon Event Trip" là chuyến đi mà nơi những khoảnh khắc bất ngờ, tự nhiên lại trở thành điều đáng nhớ nhất. Ảnh: Hoàng Yến.

Du lịch là hành trình của những trải nghiệm quý báu

Đối với nhiều Gen Z, giá trị của chuyến đi không phải là khám phá những địa điểm du lịch nổi tiếng mà là cơ hội được “hòa mình” trải nghiệm nhiều cuộc sống khác nhau.

Chẳng hạn, Local Lore Hunting là thuật ngữ chỉ xu hướng khám phá những nét đời thường và bản sắc địa phương thông qua các khu chợ, làng nghề, hoạt động văn hóa hay đời sống của người dân bản địa.

Du khách Tây vừa hoảng loạn vừa thích thú trước trải nghiệm "local" bắt cá tại làng quê Việt Nam. Video: @hannahmoore.fitness.

Ngoài ra, Side-questing cũng phổ biến, được dùng để phản ánh việc trải nghiệm nhiều chuyến đi nhỏ xuyên suốt trong năm thay vì dành dụm tiết kiệm cho một kỳ nghỉ lớn dài ngày. Side-questing chính là "bản tuyên ngôn mới" cho lối du lịch trải nghiệm phổ biến được ưa chuộng hiện nay của thế hệ trẻ.

Có thể thấy, những thuật ngữ mới của Gen Z đã phần nào phản ánh được cách người trẻ “định nghĩa” lại lối du lịch hiện nay: Ưu tiên sự ngẫu hứng, tận hưởng cuộc sống nhiều hơn là áp đặt bản thân vào những lịch trình dày đặc.