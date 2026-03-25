Châu Dã và Chương Nhược Nam được khen mỗi người một vẻ khi chung kiểu tóc Ran Mori

Thu Trang

HHTO - Cùng có tác phẩm lên sóng vào tháng 3/2026 lấy bối cảnh thế kỷ XX, tạo hình của Châu Dã và Chương Nhược Nam nhanh chóng thu hút sự chú ý khi cùng "đụng hàng" kiểu tóc Ran Mori.

Không hẹn mà gặp, Xin Chào 1983 Đông Qua Xuân Đến cùng lên sóng, cùng mang đậm màu sắc cổ điển với bối cảnh trải dài từ thập niên 80 đến 90 của thế kỷ trước. Hai "tiểu hoa" đình đám Châu DãChương Nhược Nam đóng chính càng khiến khán giả thêm ngóng chờ.

Ở thời điểm hiện tại, bộ phim của Chương Nhược Nam đang nhận được nhiều phản hồi tích cực hơn, trong khi dự án của Châu Dã lại gây tranh luận với những ý kiến trái chiều.

Không chỉ ở kịch bản hay thành tích phim, tạo hình của cả hai cũng trở thành chủ đề được bàn tán. Chương Nhược Nam và Châu Dã đều được đánh giá là phù hợp hoàn hảo với tạo hình cổ điển. Vì cùng bối cảnh nên kiểu tóc cả hai nét tương đồng - tóc buộc hoặc kẹp gọn hai bên với mái với mái bằng thưa - tương đồng với tạo hình kinh điển của Ran Mori trong Thám Tử Lừng Danh Conan.

Đây là kiểu tóc từng rất thịnh hành trong giai đoạn thập niên 80 - 90 của thế kỷ XX.
Kiểu tóc của Chương Nhược Nam, Châu Dã tương đồng với nét vẽ tóc những tập đầu của Ran.
Dù có nét tương đồng về tạo hình nhân vật, cả hai vẫn chứng minh sức hút riêng.

Tuy cùng "đụng hàng" kiểu tóc nhưng Chương Nhược Nam lại ghi điểm với hình ảnh dịu dàng, trong trẻo đúng chuẩn "tình đầu quốc dân", trong khi Châu Dã mang đến nét đẹp sắc sảo, cá tính hơn. Sự khác biệt này cũng phản ánh phần nào tính cách nhân vật khi Châu Dã trong Xin Chào 1983 là cô gái quyết tâm đổi đời bằng học vấn và kinh doanh, còn Chương Nhược Nam trong Đông Qua Xuân Đến theo đuổi giấc mơ âm nhạc và nỗ lực khẳng định mình nơi đô thị. Dù theo hai hướng thể hiện khác nhau, cả hai vẫn được khen ngợi khi đều "cân đẹp" tạo hình và phù hợp với bối cảnh phim.

Thu Trang
#Châu Dã #Chương Nhược Nam #tóc Ran Mori #Xin chào 1983 #Đông qua xuân đến

