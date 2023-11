"Chị Đẹp" Taylor Swift lại lập kỷ lục mới, "đạp gió rẽ sóng" từ âm nhạc đến điện ảnh

HHT - Với sức ảnh hưởng toàn cầu, Taylor Swift tiếp tục lập kỷ lục trên cả hai nền tảng nghe nhạc trực tuyến lớn nhất thế giới. Bên cạnh đó, bộ phim tài liệu âm nhạc "The Eras Tour" của nữ ca sĩ cũng phá vỡ kỷ lục phòng vé tại Việt Nam.

Apple Music và Spotify vừa chính thức công bố Taylor Swift là Nghệ sĩ được nghe nhiều nhất trong năm 2023 trên cả 2 nền tảng nghe nhạc trực tuyến này. Ngoài ra, Spotify còn vinh danh Taylor Swift là Nghệ sĩ hàng đầu toàn cầu (Global Top Artist) trên nền tảng nghe nhạc trực tuyến này.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Không thể tưởng tượng được! Tôi chỉ muốn nói cảm ơn đến những người đã nghe nhạc của tôi trong năm nay dù bạn ở bất kì đâu". Để ăn mừng thành tựu mới này, Taylor Swift đã chính thức cho ra mắt ca khúc You're Losing Me (From The Vault) để cảm ơn người hâm mộ.

Ngoài những thành công trong âm nhạc, bộ phim tài liệu Taylor Swift: The Eras Tour cũng gặt hái được nhiều quả ngọt. Bộ phim đã được phát hành tại Việt Nam và trở thành cơn sốt phòng vé trong tháng 11 này. Sau ngày chiếu cuối cùng tại Việt Nam, ngày 26/11, bộ phim đã thu về hơn 21 tỷ đồng và trở thành bộ phim hòa nhạc có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt Nam.

Ngoài ra, kỷ lục Guinness cũng đã ghi nhận Taylor Swift: The Eras Tour là phim hòa nhạc có doanh thu toàn cầu cao nhất lịch sử phòng vé với 250 triệu đôla (khoảng hơn 6000 tỷ VNĐ).

Sau những thành công của Taylor Swift: The Eras Tour, nữ ca sĩ lại háo hức để ra mắt bộ phim này trên các nền tảng trực tuyến vào thời gian sắp tới. Taylor Swift chia sẻ rằng:

“Sinh nhật của tôi sắp đến và tôi đã nghĩ ra cách thật thú vị để kỷ niệm một năm mà chúng ta đã có cùng với nhau bằng việc làm cho bộ phim tài liệu The Eras Tour có thể xem ngay tại nhà!

Tôi rất vui khi thông báo rằng phiên bản mở rộng của bộ phim bao gồm các ca khúc “Wildest Dreams”, “The Archer” và “Long Live” sẽ sẵn sàng để cho thuê theo yêu cầu tại Hoa Kỳ, Canada và một số nước khác sẽ được công bố sau bắt đầu từ ngày 13/12.”

Với sức ảnh hưởng toàn cầu của Taylor Swift, bộ phim The Eras Tour trở thành chủ đề được chú ý đông đảo tại Việt Nam trong thời gian vừa qua. Mang lại cảm giác như một buổi hòa nhạc thật sự, Taylor Swift: The Eras Tour đã đem lại nhiều phút giây đáng nhớ cho người hâm mộ.