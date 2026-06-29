Bộ GD&ĐT chốt thời gian chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

HHTO - Từ 8h ngày 1/7, Bộ GD&ĐT sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đây là cột mốc quan trọng, mở ra giai đoạn xét công nhận tốt nghiệp, phúc khảo bài thi và đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng đối với hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được công bố vào lúc 8h ngày 1/7. Đây là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 62.000 thí sinh so với năm 2025. Trong tổng số thí sinh đăng ký dự thi, có hơn 1,16 triệu học sinh lớp 12, chiếm 95,24%, còn lại là 57.334 thí sinh tự do, chiếm 4,76%.

Thí sinh được phúc khảo bài thi từ ngày 1-5/7

Ngay sau khi biết điểm thi, những thí sinh có nguyện vọng phúc khảo có thể nộp đơn tại nơi đăng ký dự thi từ ngày 1/7 đến hết ngày 5/7. Công tác phúc khảo sẽ được các địa phương hoàn thành chậm nhất vào ngày 20/7.

Bên cạnh đó, việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sẽ được các Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ sở giáo dục hoàn tất trước ngày 3/7.

Chậm nhất đến ngày 7/7, thí sinh sẽ được nhận Giấy chứng nhận kết quả thi, học bạ và các giấy tờ liên quan bản chính để phục vụ quá trình xét tuyển đại học, cao đẳng.

Lịch đăng ký nguyện vọng đại học sau khi có điểm thi

Sau khi kết quả thi được công bố, thí sinh sẽ bắt đầu thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT.

Cụ thể, từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh được đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển.

Từ ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7, thí sinh thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo quy định.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Trong khoảng thời gian từ ngày 4/8 đến 17h ngày 10/8, Bộ GD&ĐT cùng các cơ sở đào tạo sẽ tiến hành xử lý nguyện vọng xét tuyển.

Trước 17h ngày 13/8, các trường đại học, cao đẳng sẽ công bố kết quả trúng tuyển đợt 1. Sau đó, trước 17h ngày 21/8, thí sinh phải hoàn thành việc xác nhận nhập học trực tuyến.

Từ tháng 8 đến tháng 12/2026, các cơ sở đào tạo sẽ tiếp tục tổ chức các đợt xét tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu.

Lần đầu áp dụng Rubric trong chấm thi Ngữ văn

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6. Năm nay, công tác chấm thi tiếp tục được siết chặt nhằm bảo đảm tính công bằng và độ tin cậy.

Các bài thi trắc nghiệm được chấm hoàn toàn bằng máy với phần mềm chuyên dụng do Bộ GD&ĐT cung cấp. Riêng môn Ngữ văn được chấm theo hai vòng độc lập trên cơ sở hướng dẫn thống nhất trên toàn quốc.

Đáng chú ý, năm 2026 là lần đầu tiên Bộ GD&ĐT áp dụng công cụ đánh giá Rubric đối với môn Ngữ văn. Đây là hệ thống tiêu chí và khung điểm chi tiết, giúp giảm tính chủ quan của giám khảo, đồng thời tạo sự thống nhất trong quá trình đánh giá bài làm của thí sinh.

Bộ GD&ĐT cũng cho biết, đề thi Ngữ văn được xây dựng theo hướng mở nên đáp án và cách chấm sẽ khuyến khích tư duy sáng tạo, tôn trọng các quan điểm, lập luận và góc nhìn riêng của thí sinh, miễn là bảo đảm tính logic và đáp ứng yêu cầu của đề bài.