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Chọn chuẩn trường - đi chuẩn đường với bí kíp đặt nguyện vọng tuyển sinh đại học

QUỐC THÔNG

HHTO - Giữa hàng loạt phương thức xét tuyển và vô số lựa chọn ngành học, việc sắp xếp 15 nguyện vọng sao cho vừa đúng sở thích, phù hợp với xu hướng tuyển dụng của doanh nghiệp, vừa tăng cơ hội trúng tuyển đang trở thành bài toán khiến không ít sĩ tử đau đầu.

Mùa tuyển sinh đại học 2026 trở thành “vụ nổ lớn” của teen 2K8 khi chính thức giới hạn số lượng nguyện vọng được phép “chốt đơn” từ không giới hạn xuống còn tối đa 15 nguyện vọng. Đặc biệt, đối với các sĩ tử có nguyện vọng ở các ngành sư phạm, bạn cần phải đăng ký xét tuyển ở 5 nguyện vọng đầu tiên.

Với mô hình xét tuyển mới có nhiều biến động, việc sở hữu trong tay điểm số ấn tượng chưa chắc đã mang lại chiến thắng nếu bạn thiếu đi chiến thuật sắp xếp nguyện vọng hợp lý.

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Thạc sĩ Cù Xuân Tiến bật mí phương pháp sắp xếp nguyện vọng theo 3 tầng ưu tiên. Ảnh: BTC cung cấp.

Để tối ưu hóa cơ hội với 15 nguyện vọng trong tay, Thạc sĩ Cù Xuân Tiến (Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, trường đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG - HCM) gợi ý sĩ tử nên khéo léo chia nguyện vọng thành 3 tầng chiến thuật.

Ở tầng đầu tiên là nhóm nguyện vọng mơ ước với khoảng 3 đến 5 lựa chọn. Tại đây, bạn có thể mạnh dạn điền tên những ngành học bản thân yêu thích ở trường đại học bạn đang mong muốn được trở thành tân sinh viên nhất!”.

Đối với tầng vừa sức, bạn tiếp tục chọn 3 đến 5 nguyện vọng tiếp theo. Đây là “vùng nguyện vọng” dành cho những ngành học có mức điểm chuẩn ở các năm trước không chênh lệch quá nhiều, thường chỉ dao động từ 0,5 đến 1,5 điểm so với điểm số của bạn.

Cuối cùng, không thể thiếu tầng an toàn để làm phao cứu sinh vững chắc. Với 3 đến 5 nguyện vọng ở nhóm này, các “út cưng” nên ưu tiên đặt các ngành mà mức điểm mình đạt được đang cao hơn hẳn so với mức điểm chuẩn của năm trước.

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Đại diện các trường đại học top đầu miền Nam chia sẻ bí kíp đặt nguyện vọng tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp trực tuyến năm 2026 "Chọn chuẩn trường, đi chuẩn đường". Ảnh: BTC cung cấp.

Bằng chiến thuật phân tầng nguyện vọng, hội 2K8 hoàn toàn có thể tự tin đi chuẩn đường và nắm chắc trong tay tấm vé bước vào giảng đường đại học mơ ước.

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QUỐC THÔNG
#đặt nguyện vọng phù hợp #tư vấn tuyển sinh Đại Học 2026 #Hướng nghiệp và tuyển sinh #THPTQG 2026

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