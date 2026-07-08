Chó Hoang Và Xương: Tống Uy Long diễn hay hơn mong đợi, Trương Tịnh Nghi hợp vai

HHTO - "Chó Hoang Và Xương" (Love For You) không sở hữu kịch bản quá đặc biệt, nhưng ghi điểm ở chỗ phần nào ổn phần đó. Tống Uy Long không đơ như lo ngại trước chiếu. Trương Tịnh Nghi thì "rất là cô ấy rồi".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Chó Hoang Và Xương được cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của Hưu Đồ Thành. Phim bám sát mạch chính của truyện, bổ sung một vài yếu tố để giảm độ "hoang dã" trong thiết lập nam chính Trần Dị (Tống Uy Long) so với nguyên tác, điển hình như tình tiết anh muốn thi vào trường cảnh sát.

Chó Hoang Và Xương mở đầu bằng cảnh Miêu Tĩnh (Trương Tịnh Nghi) trở về ngôi nhà cũ mà cô và mẹ từng nương nhờ cha con Trần Dị, sau đó là gần 10 tập phim đang khắc họa quá khứ - thời điểm hai đứa trẻ nương tựa nhau khi cô chưa tốt nghiệp trung học. Không gian những năm 1990 ở thành phố Đằng Thành lộn xộn, xỉn màu như tuổi thơ Miêu Tĩnh - Trần Dị.

Cách triển khai của phim hao hao nhiều bộ ngôn tình: Đôi chính gặp nhau trong hoàn cảnh éo le, cùng trải qua khó khăn, rời xa rồi tái hợp, viết kết thúc hạnh phúc mãi về sau. Góc quay, bối cảnh càng không có gì đặc biệt. Nhưng chính điều bình thường này lại giúp Chó Hoang Và Xương tạo nên sự ổn định, dễ thấm.

Với những ai muốn thưởng thức nội dung kịch tính, giật gân, khán giả có thể thấy tốc độ phim hơi chậm. Nhưng khi quen với tiết tấu, người xem sẽ thấy nhịp điệu hiện tại khá vừa phải để cảm nhận rõ nét sự thay đổi nhỏ nhất từ tính cách đến gắn kết qua từng giai đoạn trong đời Trần Dị - Miêu Tĩnh.

Tuyến tình cảm nhẹ nhàng, chữa lành của Trần Dị - Miêu Tĩnh không phải điểm nhấn duy nhất ở chặng đầu của phim, mà còn khắc sâu về sự vụn vỡ của tình thân mà cả hai phải chịu. Miêu Tĩnh trở thành đứa trẻ bị họ hàng đùn đẩy nuôi nấng sau khi bố mẹ ly hôn. Cô tưởng rằng mẹ trở về, đón mình đi là thoát cảnh "ngậm bồ hòn làm ngọt", thì bà lại đưa cô đến một bể khổ khác.

Chó Hoang Và Xương liên tục đặt ra những tình huống khiến người xem đặt dấu hỏi rằng, mẹ có yêu Miêu Tĩnh không? Phải yêu chứ nhỉ, vì bà luôn muốn đón cô đi cùng (kể cả là trốn nợ hay xây dựng cuộc đời mới). Nhưng cũng chưa chắc, bởi bà yêu bản thân hơn bất cứ điều gì và nó biến tình cảm bà dành cho người khác trở thành thứ rẻ mạt, kể cả với con gái của bà.

Mẹ đón Miêu Tĩnh đến Đằng Thành cùng chỉ vì chiều "chồng hờ" - bố của Trần Dị, rằng ông nói muốn nhà đủ nếp đủ tẻ. Bà keo kiệt cả tiền vé xe cho con, đưa cô đi dự tiệc cùng, bất chấp con gái hướng nội, khó chịu vì muốn dùng cô như tấm huy chương để nâng giá trị bản thân trong mắt đồng nghiệp, đối tác.

Mẹ chăm chút cho mình lộng lẫy từ đầu tới chân, còn con gái thì sao cũng được. Nếu nhân viên không nhắc thì bà chỉ mải sắm trang sức cho bản thân, kệ Miêu Tĩnh. Bà trốn cùng tình nhân khỏi con tàu hỗn loạn, sẵn sàng bỏ con gái ở lại một mình dù biết cô sẽ bị chủ nợ gây khó dễ.

Với Trần Dị, anh khổ vì cha. Những cuộc cãi vã, từng trận đòn giúp khán giả hiểu ra, bố của Trần Dị thất bại trong cả hôn nhân và sự nghiệp nên khao khát kiểm soát và tự biến mình thành kẻ đạo đức giả. Trần Dị sợ điện nhưng bị bố bạo hành bằng điện và ép phải theo nghề điện mà ông xin cho. Ông hủy đơn đăng ký nguyện vọng vào cấp 3 để ép con học trường nghề, nhốt anh lại không đến thi tuyển trường cảnh sát.

Sự dày vò của bố biến Trần Dị thành "chó hoang" nổi loạn. Sự đay nghiến - anh là con hoang của người vợ đã phản bội ông - trở thành lý giải bất đắc dĩ mà Trần Dị dùng để hợp thức hóa cho hành động tàn tệ bố gieo xuống đời anh. Nếu mọi chuyện cứ như vậy thì có lẽ trong lòng anh sẽ "thở phào" lúc ông chết não sau khi ngã cầu thang vì ông trời đã "xóa sổ" cản trở.

Nhưng kết quả xét nghiệm ADN xác thực quan hệ cha con xuất hiện ngay sau cảnh anh ký giấy xác nhận với bác sĩ, chi tiết này thiết lập một lằn ranh hỗn loạn giữa trách nhiệm - oán hận, yêu - ghét trong tâm trí Trần Dị. Đây là tình tiết đặt ra mâu thuẫn đạo đức, trở thành điểm sáng trong nội dung chặng đầu, nhấn mạnh vào việc thiết lập tính cách hoang dại, ngông cuồng nhưng bản chất vẫn tử tế, nhạy cảm của Trần Dị.

Phân cảnh này cũng là một đoạn đáng khen dành cho diễn xuất của Tống Uy Long. Trái với lo ngại "đơ cơ địa" trước chiếu, sự gồng cứng lại hóa hợp trong đoạn Trần Dị cố gắng gượng tỏ ra thờ ơ khi chứng kiến bố qua đời. Xét chung sau gần 10 tập phim, diễn xuất của Tống Uy Long chưa đến mức đột phá xuất thần, nhưng đã đỡ hơn nhiều so với những vai trước.

Trương Tịnh Nghi hợp với Miêu Tĩnh ngay từ dáng vẻ lúc nào cũng phảng phất nét u buồn man mác. Cách diễn của cô đem đến sự dễ chịu như mọi khi. Khán giả cảm nhận được Miêu Tĩnh như khúc xương - nhỏ bé nhưng cứng cỏi, là "đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng" nhưng cũng rất bướng bỉnh và có chính kiến.

Không chỉ khoảng cách chiều cao tăng "cảm giác couple" mà sự hòa hợp khi tương tác của Tống Uy Long - Trương Tịnh Nghi cũng kích thích "phản ứng hóa học" bùng nổ. Chặng đầu đa số là chạm mắt, những cái ôm nhẹ động viên, dỗ dành, các tập kế tiếp bước vào giai đoạn hiện tại - Miêu Tĩnh đã trưởng thành và trở lại hàn gắn với Trần Dị, hứa hẹn sẽ tạo nên nhiều "chất xúc tác" để khán giả có tư liệu "giật giật" TikTok, Douyin.

Chó Hoang Và Xương gồm 32 tập, khán giả Việt có thể theo dõi trên VieON, FPT Play, MangoPlus, TV360...