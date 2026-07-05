Madonna trở lại với CONFESSIONS II: Hoài niệm song hành cùng trải nghiệm

HHTO - Sau bảy năm kể từ "Madame X" (2019), Madonna chính thức phát hành album phòng thu thứ 15 mang tên "CONFESSIONS II". Đây không chỉ là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của "Nữ hoàng nhạc Pop" mà còn là phần tiếp nối trực tiếp của kiệt tác "Confessions On A Dance Floor" (2005).

Điều đầu tiên giúp CONFESSIONS II gây ấn tượng là việc Madonna không lựa chọn chạy theo những xu hướng Pop đương đại như Hyperpop, Afrobeats hay những ca khúc ngắn phục vụ mục đích viral trên TikTok. Thay vào đó, nữ nghệ sĩ quay trở lại với House, Disco, Techno - những chất liệu điện tử mang hơi thở của các câu lạc bộ đêm.

Madonna sử dụng những âm thanh quen thuộc để kể câu chuyện mới.

Album được xây dựng theo dạng continuous mix, nơi các ca khúc chuyển tiếp gần như không ngắt quãng, tái hiện trải nghiệm của một đêm trên sàn nhảy, tương tự như cấu trúc của album Confessions On A Dance Floor. Chính lựa chọn này giúp album mang tính điện ảnh và liền mạch hơn là một tập hợp các đĩa đơn riêng lẻ.

Nếu phần mở đầu với I Feel So Free, Love Sensation hay Danceteria gợi lại hình ảnh Madonna của những năm đầu tại các hộp đêm New York, thì nửa sau của album lại mang màu sắc nội tâm hơn. Các ca khúc như Fragile, The Test hay L.E.S. Girl đề cập đến tuổi tác, sự tha thứ, cái chết và ký ức về những người thân đã mất. Đây là một Madonna khác với hình ảnh khiêu khích thường thấy: Điềm tĩnh, dễ tổn thương và đầy sự chân thành.

Không phải ngẫu nhiên mà CONFESSIONS II được tạp chí Pitchfork chấm tới 8.1/10 - mức điểm cao nhất của Madonna trong nhiều năm. Tạp chí đánh giá đây là "album hay nhất của nữ nghệ sĩ trong hơn hai thập kỷ", đồng thời khen ngợi việc bà không còn cố chứng minh mình trẻ trung hay hợp xu hướng, mà thay vào đó là khai thác chính kinh nghiệm sống và lịch sử nghệ thuật của bản thân.

﻿Album CONFESSIONS II nhận được phản hồi tích cực từ giới chuyên môn.



Các màn hợp tác cũng là điểm sáng đáng chú ý. Sự xuất hiện của Sabrina Carpenter trong Bring Your Love mang đến màu sắc Pop hiện đại nhưng vẫn đậm chất Disco. Trong khi đó, The Test, với sự góp mặt của con gái Lourdes Leon, được nhiều nhà phê bình xem là khoảnh khắc cảm xúc nhất của album khi Madonna đối diện với những mất mát và mối quan hệ gia đình bằng sự chân thành hiếm thấy.

Về mặt sản xuất, Stuart Price một lần nữa chứng minh vì sao ông được xem là cộng sự ăn ý nhất của Madonna. Những lớp synthesizer dày, nhịp bass mạnh và cách chuyển tiếp liền mạch giữa các bài hát gợi nhớ trải nghiệm nghe Confessions On A Dance Floor hơn 20 năm trước.

Dẫu vậy, vẫn có một số nhà phê bình cho rằng album có thời lượng hơi dài và thiếu một ca khúc mang sức ảnh hưởng tức thời như Hung Up hay Sorry từng làm được vào năm 2005. Thay vì sở hữu một "siêu hit" dễ lan tỏa, sức hấp dẫn của album nằm ở trải nghiệm nghe trọn vẹn từ đầu đến cuối. Theo Pitchfork, điểm mạnh nhất của album nằm ở sự thống nhất trong tầm nhìn sáng tạo từ âm thanh, ca từ cho đến cấu trúc, đều phục vụ cùng một câu chuyện về ký ức, sự hồi sinh và tự do.

Trong CONFESSIONS II, Madonna xây dựng một hành trình cảm xúc thay vì chỉ tạo ra những bài hát độc lập.