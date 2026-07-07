Hashimoto Ai tố bị bạn diễn quấy rối, netizen Nhật chỉ trích cô “tiêu chuẩn kép”

HHTO - Sau khi thông tin Hashimoto Ai (Confessions, Little Forest) bật khóc và suy sụp vì bị bạn diễn gần gấp đôi tuổi quấy rối trên phim trường trở nên ồn ào, netizen Nhật lại có những ý kiến trái chiều. Làn sóng chỉ trích gay gắt lại nhắm vào nữ diễn viên nhiều hơn là bạn diễn.

Nam diễn viên Sato Jiro (57 tuổi) và nữ diễn viên Hashimoto Ai (30 tuổi) đóng vai vợ chồng trong bộ phim truyền hình Fuufu Beisei Deka (tạm dịch: Vợ Chồng Cảnh Sát Hình Sự Khác Họ) của đài Fuji TV. Chuyện phim kể rằng cả hai cùng làm cảnh sát hình sự ở một đơn vị, mà ở đây có luật ngầm rằng vợ chồng không được làm chung chỗ. Do đó, hai vợ chồng vẫn dùng họ riêng (ở Nhật, sau khi kết hôn, đa số người vợ đổi sang họ chồng), giấu chuyện đã kết hôn với đồng nghiệp.

Phim truyền hình Fuufu Beisei Deka.

Vào ngày 1/7, tạp chí Shukan Bunshun đã đăng tải một tin tức gây xôn xao, rằng trên phim trường Fuufu Beisei Deka, nam diễn viên Sato Jiro đã có hành động quấy rối Hashimoto Ai. Trong một cảnh quay, ông đã chạm vào cằm cô mà không được phép. Sau đó, ông còn xông vào phòng thay đồ của nữ diễn viên, lớn tiếng nói rằng nếu có những hạn chế như vậy thì không nên nhận vai vợ chồng, rằng cô không nên làm diễn viên nữa, khiến cô bật khóc và suy sụp.

Tuy nhiên, công ty quản lý của Sato Jiro đã nhanh chóng lên tiếng bác bỏ thông tin này. Công ty quản lý thừa nhận nam diễn viên đã có hành động chạm cằm Hashimoto Ai trong lúc quay phim, nhưng phủ nhận đây là hành động quấy rối.

Theo thông tin từ công ty quản lý của Sato Jiro, do bị quấy rối trước đây dẫn đến chấn thương tâm lý, trước khi quay Fuufu Beissei Deka, Hashimoto Ai có thông báo với nhà sản xuất về việc hạn chế tiếp xúc cơ thể. Tuy nhiên, khi đó nhà sản xuất lại quyết định không chia sẻ thông tin này cho phía nam diễn viên.

Đến hôm quay cảnh có hành động chạm cằm, Sato Jiro mới được thông báo về việc hạn chế tiếp xúc cơ thể. Công ty quản lý của Sato Jiro cũng nói thêm rằng cuộc gặp ở trong phòng thay đồ là để giải tỏa hiểu lầm.

Sau khi sự việc nổ ra và lan rộng trên MXH, netizen Nhật Bản ồn ào tranh luận. Nhiều người bênh vực nam diễn viên Sato Jiro, cho rằng nam diễn viên cũng là nạn nhân bởi không hề biết về thông tin hạn chế tiếp xúc cơ thể của phía Hashimoto Ai: “Tự dưng đang quay phim lại bị bảo là quấy rối, nếu là tôi thì tôi cũng thấy bực mình chứ”, “Chắc lúc đấy chú ấy cũng chả hiểu chuyện gì đang xảy ra”...

Các bình luận còn chỉ trích, mỉa mai Hashimoto Ai, cho rằng cô “làm quá”, “tâm hồn bông tuyết”, “trái tim thủy tinh”… Những bình luận này cho rằng cô là diễn viên mà lại có quá nhiều quy tắc riêng, ảnh hưởng đến bạn diễn. Một số bình luận gay gắt còn cho rằng cô nên giải nghệ, đổi nghề.

Thậm chí, một bộ phận netizen xứ hoa anh đào còn “đào bới” một số phim trước đây của Hashimoto Ai. Họ chỉ ra rằng ở những phim này cô có các hành động với bạn diễn nam như dựa vào vai, ôm, thân mật hơn cả chạm vào cằm, nhưng lại không được xem là quấy rối.

Hashimoto Ai trong Little Forest.

Tuy nhiên, cũng có nhiều bình luận bênh vực Hashimoto Ai. Các bình luận này phân tích rằng trước khi quay phim, cô đã có thông báo về việc hạn chế tiếp xúc với cơ thể rồi. Hành động chạm vào cằm ban đầu cũng không hẳn là vấn đề, mà là sau đó Sato Jiro đã xông vào phòng thay đồ của cô, lớn tiếng, khiến nữ diễn viên căng thẳng; việc đó chính là quấy rối.

Ngoài ra, có một nhóm khán giả cũng cho rằng trong chuyện này lỗi phần lớn thuộc về Fuji TV khi ngay từ đầu đã không truyền đạt đầy đủ thông tin đến hai diễn viên, dẫn đến hiểu lầm. Khi sự việc bùng nổ và trở nên ầm ĩ, căng thẳng leo thang, nhà đài cũng bỏ mặc hai diễn viên, để họ trở thành tâm điểm bị “mổ xẻ” trên MXH.